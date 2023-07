Wimbledon : «ferme ta g.....» ce joueur qui craque en plein match

Pierrick Levallet

Ce lundi, Richard Gasquet a été balayé en trois sets au premier tour de Wimbledon par Corentin Moutet (6-3, 7-5, 7-5). Et pendant la rencontre, le joueur de 37 ans a littéralement pété les plombs. Réputé pour son calme sur le court, le Bitterois s'en est vivement pris à l'entraîneur de son compatriote pendant le troisième set.

Richard Gasquet ne sera pas allé vraiment loin lors de cette édition de Wimbledon. Le Biterrois a été éliminé dès le premier tour du tournoi de Londres, battu par son compatriote Corentin Moutet (6-3, 7-5, 7-5). Le joueur de 37 ans a pourtant eu plusieurs occasions de revenir, sans y parvenir pour autant. Et dans la troisième set, alors que la pression était à son comble, Richard Gasquet a totalement craqué.

«Tu te prends pour qui ?», Gasquet pète les plombs à Wimbledon

Après un point attribué à Corentin Moutet, ce dernier ayant fait appel puisque l’arbitre avait d’abord signalé une faute, Petar Popovic s’est emporté dans les tribunes. Et cela n’a pas du tout plu à Richard Gasquet. « Tu fermes ta g..... Petar. Tu te prends pour qui ? Tu te crois où ? Tu hurles comme si tu étais dans un stade de foot » a-t-il lancé à l’entraîneur de Corentin Moutet. La scène est assez surprenante, Richard Gasquet étant réputé pour son calme sur le court.

