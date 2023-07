Tennis : Nadal, Federer... Il veut les effacer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Seul au monde à 23 titres en Grand Chelem depuis sa victoire à Roland-Garros il y a trois semaines, Novak Djokovic continue de nager en plein rêve et surtout il peut espérer aller beaucoup plus loin. A 36 ans, le Serbe domine encore le circuit mondial et il sera l'immense favori à Wimbledon pour aller ajouter un huitième titre à son palmarès.

Définitivement considéré comme le plus grand joueur de tous les temps depuis sa victoire à Paris par beaucoup d'observateurs, Novak Djokovic n'en a pas fini avec l'histoire. Le Serbe a encore de grands objectifs en tête et les prochaines pages devraient s'écrire à Wimbledon dans les prochains jours. Animé par un esprit de combativité extraordinaire, il peut mettre au tapis tous ses rivaux.

Une motivation intacte

On aurait pu penser qu'en allant chercher un 23ème Grand Chelem, Novak Djokovic allait connaître un certain relâchement. Présent en conférence de presse d'avant-tournoi, le Serbe a été très clair : il veut aller encore plus loin. « J’ai toujours faim de succès, de plus de Grands Chelems, de plus d’accomplissements dans le tennis. Tant qu’il y a cette motivation, je sais que je suis capable de rivaliser au plus haut niveau. Si cela s’arrête, je suppose que je devrai faire face à des circonstances probablement autres et avoir une approche différente. Pour l’instant, la motivation est toujours là. Quelques jours après Roland Garros, je pensais déjà à la préparation pour le gazon et à ce qu’il fallait faire » a-t-il confié.

Wimbledon : Djokovic sans adversité ? Le tirage au sort décrypté https://t.co/4tVKsIf6CK pic.twitter.com/9N9nFAF7Pk — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Le spectacle va continuer

Animé par l'envie de faire le Grand Chelem calendaire cette année, deux ans après être passé à un match de ce rendez-vous historique tellement exceptionnel, Novak Djokovic n'a pas prévu de ralentir la cadence et ses adversaires peuvent craindre le pire. « Évidemment, une partie de moi est très fière et très excitée d’être dans cette position et d’avoir 23 Chelems. Mais je veux encore tenter de saisir toutes les opportunités de Grand Chelem que j’ai à ce stade, où je me sens bien dans mon corps, où je suis motivé et où je joue très bien au tennis, pour essayer d’en obtenir plus » déclare-t-il. A 36 ans, il n'a pas fini de garnir son palmarès.

Un mauvais souvenir effacé

Dans sa carrière, Novak Djokovic a parfois connu des moments difficiles mentalement. Outre sa quête d'un Grand Chelem calendaire en 2021 terminée par une immense déception lors de la dernière marche, il avait relâché la pression en 2016 après sa première victoire à Roland-Garros, une libération puisqu'elle était synonyme de Grand Chelem en carrière. Il avait ensuite légèrement décroché mentalement. Désormais seul en tête au nombre de titres en Majeur, le Serbe ne fera visiblement pas cette erreur.