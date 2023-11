Masters : Carlos Alcaraz attendu, il doit répondre aux déceptions

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz arrive dans ce Masters pour la première fois de sa carrière dans l'incertitude. Absent l'année dernière en raison d'une blessure, l'Espagnol n'est pas au meilleur de sa forme, lui qui semble avoir un peu de mal à terminer la saison. Il a beaucoup joué et surtout, il donne très souvent le meilleur de lui-même sur le court, ce qui peut le fatiguer. Opposé ce lundi à Alexander Zverev, il n'aura pas le droit à l'erreur pour son entrée en lice.

Il est repassé juste derrière Daniil Medvedev au nombre de victoires sur le circuit ATP. Carlos Alcaraz est plus en difficulté depuis sa victoire à Wimbledon et les indices sont nombreux. L'Espagnol a peut-être pris un coup sur la tête en s'inclinant face au Russe à l'US Open et en cette fin de saison, il a souvent semblé à bout de souffle. Sa dernière sortie, au Rolex Paris Masters, n'était pas très glorieuse.

Une charge mentale importante

Déchu de la place de numéro 1 mondial après l'US Open, Carlos Alcaraz avait pourtant beaucoup d'envie puisqu'il a parlé à de nombreuses reprises de reprendre le trône avant la fin de la saison. Finalement, il aura déçu en l'absence de Novak Djokovic, jusqu'à connaître une vraie déception à Paris. « La défaite à Paris a été douloureuse. Pour la première fois depuis longtemps, je n’avais pas envie de faire quoi que ce soit pendant plusieurs jours. Cette défaite m’a fait comprendre que je devais travailler encore plus dur et c’est ce que j’ai fait » a-t-il confié.

Tennis : Festival tricolore pour terminer l'année, Ugo Humbert intègre le top 20 ! https://t.co/MB7x7CIdPZ pic.twitter.com/t94GJopsk3 — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

Une rentrée à ne pas manquer

En manque de confiance, Carlos Alcaraz n'avait pas existé au Rolex Paris Masters face à Roman Safiullin. L'Espagnol devra donc élever le niveau pour son entrée en lice au Masters ce lundi à Turin face à Alexander Zverev. Il s'était largement imposé face à l'Allemand à Madrid et à l'US Open cette année. Après son échec parisien, le numéro 2 mondial a confié qu'il avait définitivement fait une croix sur le trône. De toute façon, il ne pourra plus le récupérer depuis que Novak Djokovic a gagné dimanche.

La pression sur les épaules

Depuis son ascension au plus haut niveau, Carlos Alcaraz a ébloui le monde du tennis et forcément, il est attendu dans chaque rendez-vous désormais. Il ne faut pas oublier que ce sera sa grande première au Masters cette année, lui qui s'était imposé au Masters Next Gen il y a deux ans. Alcaraz le sait : il doit retrouver la confiance en allant chercher des victoires à Turin.