Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Il fait mieux que les 3 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de son premier titre en Grand Chelem à l'Open d'Australie le mois dernier, Jannik Sinner faisait sa rentrée sur le circuit la semaine dernière à Rotterdam. L'Italien, finaliste sortant aux Pays-Bas, s'est tout simplement imposé ce dimanche. Titré pour la 12ème reprise sur le circuit ATP, il n'a perdu qu'un set face à Gaël Monfils durant la semaine et poursuit sa belle dynamique en proposant un haut niveau de jeu.

Quelques semaines seulement après le titre de Jannik Sinner à Melbourne, l'Italien était très surveillé pour son retour à la compétition afin de voir comment il réagissait. Il vient de changer de dimension avec ce premier titre majeur et il semble pour l'instant l'avoir très bien digéré. Avec un douzième victoire cette saison en autant de matches, il s'impose un peu plus comme le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. D'ailleurs, ils sont très peu à avoir remporté un titre directement après le premier en Grand Chelem.

Nouveau titre, mieux que le Big 3 !

En s'adjugeant l'ATP 500 de Rotterdam, l'un des grands classiques du mois de février, Jannik Sinner a confirmé son excellente forme et il a donc remporté son premier tournoi après avoir ouvert son compteur en Grand Chelem. Dans l'histoire récente du tennis, c'est bien simple : aucun joueur n'a été en mesure de réaliser cette performance. Roger Federer avait été finaliste à Gstaad après son premier Wimbledon obtenu en 2003, Rafael Nadal s'était incliné d'entrée à Halle sur gazon quelques jours après son premier Roland-Garros en 2005 et Novak Djokovic avait chuté lors du deuxième tour à Marseille en 2008. Autant de grands noms qui ont eu besoin d'un petit peu de temps pour poursuivre leur belle dynamique. Si l'on étend cette statistique à Andy Murray, Stan Wawrinka, Dominic Thiem et même Carlos Alcaraz, le résultat est le même : personne n'a réussi à faire ce que Sinner vient de réaliser.

15 victoires consécutives

La dernière fois que Jannik Sinner a perdu un match, c'était en finale du Masters à Turin en fin de saison dernière. Depuis, l'Italien a enchaîné 3 victoires en Coupe Davis avant de démarrer 2024 par deux titres, l'Open d'Australie et désormais Rotterdam. Au total, il en est donc à 15 victoires consécutives désormais et il pourrait faire progresser ce chiffre lors de sa prochaine sortie. Sinner gère en plus très bien son calendrier puisqu'il attendra Indian Wells pour revenir à la compétition, à partir du 6 mars prochain.

Nouveau numéro 3 mondial

C'était attendu et Jannik Sinner n'a pas attendu : avec ce titre à Rotterdam, Jannik Sinner pointe aujourd'hui à la 3ème place mondiale, son meilleur classement. L'Italien dépasse donc Daniil Medvedev et se rapproche un peu plus du sommet. Il devient à cette occasion le joueur italien le mieux classé de l'histoire du tennis, un record qu'il partageait avec Adriano Panatta en étant 4ème.