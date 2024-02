Tennis : Djokovic, Nadal, Federer en finale... Ils font vivre l'enfer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assurément le joueur ayant connu la plus grande réussite à l'ère du Big 3, Andy Murray n'a pas encore terminé sa carrière. L'Ecossais a joué un grand rôle dans cette lutte, lui qui faisait partie temporairement du Big 4 dans les médias. Mais il a complètement explosé en vol après une blessure à la hanche qui l'a éloigné des terrains pendant un moment et l'a empêché de poursuivre sa marche en avant. Ancien numéro 1 mondial, il connaît mieux que quiconque le ressenti au moment d'affronter une des trois légendes du tennis.

Vainqueur de 3 titres du Grand Chelem dans sa carrière en plein milieu de la domination infernale de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Andy Murray s'est forgé un palmarès exceptionnel. Il est celui qui a le plus connu d'affrontements face au Big 3 et il en garde souvent un mauvais souvenir. Comme en finale, le stade de la compétition où il semble être le plus difficile à les battre si l'on en croit les propos récents de l'Ecossais.

Mission presque impossible

Tout le monde le sait : très peu de joueurs ont réussi à s'adjuger un titre en Grand Chelem pendant la domination du Big 3. Pendant de longues années, ils ont trusté les titres majeurs sans être très partageurs, ce qui fait que les exceptions sont peu nombreuses. Parmi elles, Andy Murray bien sûr, qui a réussi à battre deux fois Novak Djokovic en finale de Grand Chelem. « Ce n’est pas la même chose de les affronter en finale qu’en demies ou en quarts de finale » confie-t-il avant son entrée en lice à Doha. Il en sait quelque chose : malgré 11 finales, il n'a réussi à récupérer "que" 3 Grands Chelems et il s'est incliné 5 fois à ce stade en Australie notamment.

Tennis : Sinner imbattable, Alcaraz en pleine panique https://t.co/hvCLQOOKwl pic.twitter.com/DQ4VRH9oK1 — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Une emprise mentale irréelle

En réussissant de grands exploits tout au long de leur carrière, le Big 3 a forcé marqué les esprits et pour les jeunes générations, l'espoir est difficilement permis. « Et je pense que pour les plus jeunes, quand c’est Novak qui est de l’autre côté du filet, c’est vraiment, vraiment difficile de gagner contre lui, pas seulement du point de vue du tennis, où il est évidemment exceptionnel, mais aussi du point de vue mental, parce qu’il a tout fait, ce qui n’est pas le cas de beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent » affirme Murray.

Des exceptions très peu nombreuses

Outre Andy Murray, Stan Wawrinka a réussi à gagner 3 titres du Grand Chelem en battant Nadal et Djokovic en finale, tout comme Juan Martin del Potro avait battu Federer pour son titre à l'US Open en 2009. Il s'agit des seules exceptions si l'on se focalise seulement sur l'âge d'or du Big 3 puisque depuis, Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz ont tous les deux réussi à battre le Serbe en finale.