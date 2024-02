Tennis : Fiasco inattendu, Alcaraz vide son sac

Jean de Teyssière

Grosse surprise en demi-finale de l’ATP 250 de Buenos Aires, puisque Carlos Alcaraz a été battu par l'étonnant et excellent Nicolas Jarry (6-7, 3-6). Le Chilien accède à la sixième finale de sa carrière et affrontera l'Argentin Facundo Diaz Acosta. Critiqué après sa défaite, Alcaraz a tenu à mettre les choses au clair, et il va tout mettre en œuvre pour qu'une telle désillusion ne se reproduise plus.

Seul véritable cador dans le tournoi ATP 250 de Buenos Aires, Carlos Alcaraz semblait être promis à la victoire finale. Mais face au joueur chilien Nicolas Jarry, 21ème au classement ATP, Carlos Alcaraz s'est cassé les dents, étant éliminé aux portes de la finale. Une situation qui a de quoi préoccuper.

«Les gens attendent beaucoup de moi et pensent que je devrais gagner tous les matchs»

Carlos Alcaraz affichait son visage des mauvais jours après sa défaite face à Nicolas Jarry (6-7, 3-6). En conférence de presse, l'Espagnol a mis les choses au clair : « Il y a de grandes attentes autour de moi. Les gens attendent beaucoup de moi et pensent que je devrais gagner tous les matchs et tous les tournois auxquels je participe, et en fin de compte c’est le tennis, il y a beaucoup de joueurs qui jouent à un niveau élevé. En ce moment, je vois que les meilleurs joueurs, à certains moments importants, c’est là qu’ils font la différence et c’est là que je dois m’améliorer. »

«Je vais m’entraîner pour que cela ne se reproduise plus»