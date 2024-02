Tennis : Roland-Garros abandonné ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en quarts de finale de l'Open d'Australie par Alexander Zverev, Carlos Alcaraz fait son retour à la compétition cette semaine à Buenos Aires pour la tournée sud-américaine sur terre battue. L'Espagnol, numéro 2 mondial, tentera de défendre son titre sur une surface plus qu'importante cette saison en raison des Jeux olympiques de Paris 2024. D'ailleurs, il semble avoir noté ce point du calendrier avec une attention particulière puisqu'il a fait une grosse déclaration avant son entrée en lice.

Comme depuis le début de sa carrière, Carlos Alcaraz a décidé de disputer la tournée sud-américaine sur terre battue au mois de février, un grand classique un peu déserté par les meilleurs joueurs du monde. L'Espagnol sera le seul membre du top 15 présent sur ce continent et il peut espérer engranger un maximum de confiance sur cette surface qui fera vite son retour dans le calendrier. Interrogé par l'ATP, il a fait une révélation sur ses ambitions à Roland-Garros...

« Si je dois choisir, je préfère gagner l’or olympique plutôt que Roland-Garros »

Battu en demi-finales par Novak Djokovic à Roland-Garros l'an dernier, Carlos Alcaraz avait quitté le court sans avoir pu défendre ses chances au bout de deux sets, touché par des crampes. D'après ses récentes déclarations, il ne faudra peut-être pas s'attendre à un titre de l'Espagnol Porte d'Auteuil cette année. « Si je dois choisir, cette année je préfère gagner l’or olympique plutôt que Roland-Garros » a-t-il glissé avant son entrée en lice à Buenos Aires.

Un tournoi olympique plus important ?

C'est quasiment le rêve de tout sportif de devenir un jour champion olympique. Au tennis, beaucoup de personnes retiennent surtout le nombre de titres en Grand Chelem et pas vraiment la médaille d'or. Pour Carlos Alcaraz, c'est différent et on peut imaginer que pour beaucoup d'autres joueurs également. L'Espagnol pourrait donc favoriser sa préparation pour essayer de gagner l'or olympique plutôt que Roland-Garros au printemps. Evidemment, les deux tournois se joueront au même endroit mais dans des conditions différentes.

Deux Roland-Garros, c'est trop ?

Rien ne sera jamais plus difficile que d'aller chercher un titre en Grand Chelem mais une médaille d'or fait rêver. Cette année, le calendrier est un peu particulier avec ces deux tournois qui auront lieu sur les courts de Roland-Garros pour deux objectifs différents. Pour rappel, la finale du Majeur parisien se tiendra le 11 juin prochain alors que le début du tournoi olympique est prévu le 27 juillet. Il faudra donc effectuer une préparation différente en plein milieu de l'été dans un tournoi qui se déroule exclusivement en deux sets gagnants désormais.