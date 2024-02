Tennis : Alcaraz en difficulté, il pointe du doigt sa grosse faiblesse

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un peu moins impressionnant sur le court depuis des mois, Carlos Alcaraz a encore subi une élimination frustrante à l'Open d'Australie, lui qui n'a pas existé pendant deux sets face à Alexander Zverev. L'Espagnol n'a plus gagné depuis Wimbledon et Andy Roddick, ancien numéro 1 mondial, s'est confié sur la potentielle raison de cette baisse de dynamique : le service. Le numéro 2 du classement ATP essaiera de se relancer la semaine prochaine à Buenos Aires.

Carlos Alcaraz n'a que 20 ans et a déjà réalisé des choses exceptionnelles. En rentrant dans l'histoire du tennis, on pouvait s'attendre à ce qu'il s'envole encore plus après sa victoire à Wimbledon l'an dernier. Mais l'Espagnol a peut-être besoin de souffler un peu, lui qui ne joue pas à son meilleur niveau depuis des mois. Moins en confiance sur le court et prenant moins de plaisir, il a du mal à tenir tête aux tout meilleurs joueurs du monde. C'est peut-être de son service que vient l'explication.

Un service moins efficace

Même s'il est extrêmement difficile de dominer de la tête et des épaules Carlos Alcaraz, celui-ci semble plus facilement battable qu'auparavant. L'Espagnol est moins efficace au service dernièrement et Andy Roddick l'a bien remarqué. « Je pense que son service laisse un peu à désirer. C'est la seule chose qui n'a pas vraiment progressé au cours des deux dernières années. Je me souviens de lui gagnant Miami il y a deux ans et il servait à 215 km/h, maintenant j'ai l'impression qu'il dépasse tout juste les 200 » a déclaré l'Américain dans un podcast récemment.

Un changement de coach ?

Bien entouré depuis des années, Carlos Alcaraz vit une relation particulière avec Juan Carlos Ferrero, son mentor. L'ancien numéro 1 mondial n'était pas présent et ne le sera pas jusqu'à Indian Wells puisqu'il doit se remettre d'une opération. Certains fans commencent à penser que l'Espagnol devrait recevoir les conseils de quelqu'un d'autre. « Il n’a certainement pas besoin d’un autre entraîneur. Juan Carlos Ferrero a été incroyable. Dire que son service peut s’améliorer ne veut pas dire qu’il ne s’est pas amélioré. C’est le jour et la nuit comparé à où il en était il y a deux ans. Ils ont fait un travail formidable » s'est repris Roddick sur X (ex-Twitter).

La confiance sur terre battue

Seul joueur du top 10 à s'engager sur la tournée sud-américaine en février pour jouer sur terre battue, Carlos Alcaraz aura l'occasion de faire de cette région du monde son terrain de chasse. L'Espagnol sera le grand favori à Buenos Aires et à Rio, là où il avait débuté sa saison l'an dernier par une victoire et une finale. Il pourrait donc reprendre de la confiance avant d'aborder le premier Masters 1000 de l'année, Indian Wells, où il pourrait faire face à de plus grandes pointures.