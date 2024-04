Tennis : Nadal au bord de la retraite, il annonce du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent de la saison 2023, Rafael Nadal peine encore à retrouver sa place sur le circuit ATP. Le Majorquin a encore dû déclarer forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo et repousse encore ses débuts sur terre battue dans une saison qui s'annonce terriblement décisive dans sa fin de carrière. Malgré tous ces reports, certains croient toujours à un retour en bombe de l'homme aux 14 Roland-Garros. Le temps est compté...

Quand est-ce que Rafael Nadal sera à nouveau capable de défendre ses chances convenablement sur un court de tennis ? Sera-t-il même en mesure de le faire ? Tant de questions auxquelles le Majorquin est confronté en ce moment, surtout depuis qu'il a annoncé son retrait du tournoi de Monte-Carlo qui débute ce dimanche. Malgré tout, l'espoir est encore présent chez certains observateurs qui voient encore du positif dans les entraînements menés par le grand champion.

Spécialiste du retour

Dans sa carrière, Rafael Nadal a été confronté à une multitude de blessures qui l'ont éloigné des courts pendant pas mal de temps. Mais il a toujours su revenir avec succès en affichant parfois un niveau de jeu supérieur. « S’il y a bien une chose que Rafael Nadal a fait mieux que n’importe quel autre joueur dans notre sport, c’est de revenir de ses blessures. Il a littéralement transformé sa carrière de tennisman en une saison. Au cours des 20 dernières années, il a très rarement joué toute une saison, puis fait une pré‐saison et recommencé à jouer. Il y a souvent eu six mois de travail, puis trois ou quatre mois de repos. Et puis encore trois, quatre mois de travail, puis trois, quatre mois de repos. Je pense que personne ne peut s’identifier à l’état d’esprit de Rafa Nadal parce qu’il y est habitué. Il sait comment gérer cela parce qu’il ne connaît que ça » rassure Mats Wilander pour Eurosport .

Un retour attendu

Malgré l'annonce de son forfait pour Monte-Carlo jeudi, Rafael Nadal a été filmé à l'entraînement sur terre battue et cette vidéo le mettait en scène en train de frapper des balles avec beaucoup d'intensité, mais toujours sans servir. Ces vidéos sont le signe de quelque chose de positif pour beaucoup d'observateurs. « Je le répète, Nadal n’est pas blessé, pour autant que je sache. Il continue de s’entraîner au maximum pour atteindre le niveau de compétition qu’il recherche pour confirmer son retour » s'exclame José Moron, journaliste espagnol.

Nadal à Roland-Garros seulement ?

Même s'il n'a indiqué dans son message qu'il n'était pas prêt pour Monte-Carlo seulement pour le moment, Rafael Nadal fait face à des rumeurs qui disent qu'il sera encore absent quelques semaines. Cette absence pourrait le faire rater non seulement le Masters 1000 monégasque mais aussi Barcelone et Madrid, deux grands tournois auxquels il avait pris l'habitude de participer. Le tournoi de Rome, qui ressemble beaucoup à Roland-Garros dans les conditions, serait encore une interrogation, ce qui veut dire qu'il pourrait arriver à Paris sans compétition.