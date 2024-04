Tennis : Nadal vers une retraite forcée, Roland-Garros possible ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'était la grande rumeur de cette semaine. Jeudi, Rafael Nadal n'a pas eu d'autre choix que d'annoncer son nouveau forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, où il a été titré à 11 reprises. Le Majorquin ne peut pas servir et son corps lui refuse de plus en plus de passer les obstacles. La question est maintenant de savoir s'il sera en mesure de pouvoir disputer un dernier tournoi dans les bonnes conditions, histoire de dire au revoir à ce sport et à ses fans.

En annonçant déjà plus tôt son forfait pour Indian Wells, Rafael Nadal semblait être prêt pour son grand retour à l'occasion du début de la saison sur terre battue. Mais il faudra encore repousser l'échéance et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Même s'il continue de s'entraîneur à haute intensité, il ressent encore des douleurs au niveau abdominal, ce qui est forcément un problème pour servir.

A Roland-Garros sans préparation ?

En annonçant sa tristesse de ne pas pouvoir jouer à Monte-Carlo sur les réseaux sociaux, Rafael Nadal n'a pas encore précisé la durée exacte de cette nouvelle absence. Certains sources parlent même d'une absence de quelques semaines et le Majorquin pourrait manquer Barcelone et Madrid, ce qui veut dire qu'il arriverait à Roland-Garros potentiellement avec seulement Rome dans les jambes. « Je ne sais pas ce qu’il fera à propos de Barcelone et de Madrid. Cela fait des années que je n’ai pas été dans son environnement sportif. Lorsque nous nous voyons, je lui demande comment il va, mais je ne l’interroge pas sur ses projets. J’espère qu’il pourra jouer parce que c’est nécessaire pour faire un bon Roland Garros » a confié Toni Nadal récemment.

Une carrière déjà largement étendue

En réussissant à gagner 22 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière, Rafael Nadal aurait pu ranger les raquettes il y a longtemps déjà. En effet, lors de ses premières années, personne n'aurait pu croire qu'avec un tennis aussi exigeant physiquement, il serait encore sur le circuit à plus de 30 ans. « Il y a quelques jours, je l’ai vu et je lui ai demandé. Il m’a dit que ça n’allait pas bien et je lui ai répondu comme d’habitude : ‘Ne nous plaignons pas, nous avons très bien travaillé’ parce que nous pensions que sa carrière se terminerait en 2011 ou 2012 » poursuit son oncle et ancien coach.

Une fin de carrière précipitée

Il y a maintenant quasiment un an, Rafael Nadal confiait que 2024 serait sa dernière année sur le circuit. Plus le temps passe, plus il est difficile de le voir jouer encore un peu. Le Majorquin n'est plus capable de faire face aux blessures et sa participation à la prochaine édition de Roland-Garros est largement remise en question à l'heure actuelle. Le temps est compté et il ne lui reste que moins de deux mois.