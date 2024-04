Tennis : Au bord de la retraite, Nadal balance sur son calvaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent du Masters 1000 de Monte-Carlo qui débute ce dimanche, Rafael Nadal a justifié son forfait ce samedi. L'ancien numéro un mondial a expliqué qu'il souffrait d'une blessure aux abdominaux. Mais le joueur espagnol ne veut pas céder à la panique et a lâché un message optimiste sur son retour.

Jeudi, Rafael Nadal publiait sur les réseaux sociaux une vidéo de lui durant un entraînement. Les frappes étaient puissantes et le joueur espagnol semblait en bonne forme physique. Mais ce fût un trompe-l'œil. Car dans le même temps, Nadal annonçait son forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo. « Mon corps ne me le permet tout simplement pas. Et même si je travaille dur et fais le maximum d'efforts chaque jour avec toute la volonté de jouer et de concourir à nouveau dans des tournois qui ont été très importants pour moi, la vérité est que je ne peux pas jouer aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur pour moi de ne pas pouvoir participer à ces événements. La seule chose que je peux faire est d'accepter la situation et d'essayer de regarder vers l'avenir » avait-il écrit.





« J'ai un problème abdominal »

Ce samedi, Nadal a révélé la véritable nature de sa blessure. « J'ai un problème abdominal depuis deux mois, depuis mon retour d'Australie. J'ai récupéré rapidement de ma blessure en Australie et, un jour, à l'entraînement, j'ai commencé à ressentir une gêne au niveau de l'abdomen et j'ai progressé très peu à peu. Je n'ai pas réussi à bien récupérer. Nous essayons de faire les choses très prudemment et c'est la vérité » a confié l'ancien numéro un mondial au micro de Movistar +.

Nadal n'a pas dit adieu à Roland-Garros