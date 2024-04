Tennis : La plus grande génération en piste ? La folle déclaration sur Alcaraz et Sinner

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à se propulser au sommet du tennis mondial, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont les têtes d'affiche de la nouvelle génération et ils ont ébloui le monde entier chacun à leur façon et chacun leur tour. L'Espagnol et l'Italien sont devenus des adversaires incroyables face aux joueurs qui faisaient de la génération juste avant la leur, tels que Daniil Medvedev bien sûr mais aussi Zverev et Tsitsipas. Ils sont aussi un parfait exemple dont le tennis avait besoin à l'heure où le Big 3 commence à s'en aller.

Meilleur joueur du monde depuis six mois, Jannik Sinner a atteint des sommets rarement atteints par un joueur dans l'histoire récente en dehors du Big 3. L'Italien enchaîne les succès et l'Espagnol a enfin retrouvé son meilleur niveau après des mois plus compliqués et les deux hommes semblent prêts à régner sur la saison 2024, même au détriment de Novak Djokovic.

Une nouvelle génération impressionnante

En débarquant sur le circuit assez jeunes, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont pris de l'expérience pour devenir aujourd'hui des incontournables. Les deux rivaux mettent des étoiles plein les yeux y compris parmi les joueurs, à commencer par Stéfanos Tsitsipas. « Je pense que je dois évoluer pour être à leur niveau. Ils ont élevé le seuil du tennis. En termes d’amélioration, j’ai l’impression que le tennis n’a pas connu une telle génération depuis longtemps. J’ai vraiment l’impression que Sinner et Alcaraz m’ont poussé à devenir meilleur » déclare le Grec.

Tennis - Roland-Garros : Alcaraz dévoile son grand objectif pour Roland-Garros ! https://t.co/fszKzOsQBT pic.twitter.com/kEPt2MTOzr — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

La meilleure réponse au Big 3

Avec la fin du Big 3 qui se profile, beaucoup d'observateurs avaient peur de l'avenir du tennis. L'arrêt de ces légendes aurait pu faire beaucoup de mal à la discipline et Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont d'excellentes références. « On me demande beaucoup plus maintenant, je dois offrir plus qu’avant sur le court. C’est ainsi que va la vie. Une génération laisse quelque chose derrière elle et la suivante essaie de l’améliorer ou d’offrir une meilleure version de ce qui existait auparavant » poursuit Stéfanos Tsitsipas.

Une rivalité partie pour durer

Agés de seulement 20 et 22 ans respectivement, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont beaucoup d'années devant eux pour émerveiller la planète tennis. Les deux hommes ont déjà disputé huit duels pour quatre victoires chacun et ils déploient un grand niveau de jeu. Leur tennis est clairement un point positif pour l'avenir de la discipline, d'autant plus qu'ils pourraient faire partie des matches les plus disputés de l'histoire. Pour rappel, Nadal et Djokovic ont pour le moment joué 59 fois l'un contre l'autre.