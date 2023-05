Roland-Garros : Casper Ruud revient sur son pire cauchemar !

La rédaction

Numéro 4 mondial à l'entame de ce Roland-Garros 2023 et plus que jamais le meilleur Norvégien de l'histoire du tennis pour le moment, Casper Ruud était le finaliste face à Rafael Nadal il y a un an. Très à l'aise sur terre battue depuis le début de sa carrière, il manque toutefois d'un grand titre pour venir entériner son statut. Et s'il allait une marche plus loin cette année en l'absence du maître des lieux ?

En marge du début du tournoi de Roland-Garros, Casper Ruud a notamment répondu à quelques questions et il est logiquement revenu sur son parcours à Roland-Garros l'année dernière et son statut de favori. En difficulté depuis le début de la saison, il a réalisé une belle performance à Rome en atteignant les demi-finales, ne s'inclinant que face à Holger Rune. Il a peut-être bien préparé son affaire pour arriver en forme au bon moment...

Grand talent sur terre

S'il a débarqué sur le circuit au plus haut niveau grâce à ses performances sur terre battue, Casper Ruud est également capable de bien jouer sur dur. Le Norvégien reste un plus grand danger sur terre pour ses adversaires même s'il manque encore d'une grande victoire. « Il y a beaucoup d'autres joueurs qui jouent très bien sur terre battue donc cette appellation ne devrait pas m'être attribué. Mais ça serait bien si un jour je pouvais mériter ce surnom. Bien sûr la terre battue est ma meilleure surface et c'est là que je prends le plus de plaisir à jouer, même si je viens d'un pays où les courts sont souvent en indoor » a-t-il répondu par rapport à s'il méritait l'appellation de "prince de la terre battue".

Un cauchemar en finale l'an dernier

Opposé à Rafael Nadal en finale de Roland-Garros l'année dernière, un joueur qu'il a toujours admiré, Casper Ruud n'a rien pu faire pour empêcher le maître des lieux de triompher pour la 14ème fois. « Je n'avais pas de réponses à son jeu, c'est juste ça. Je savais que je devais jouer l'un des meilleurs matchs de ma vie pour avoir une chance, mais Rafa est un phénomène. Il sort et il te mange, c'est exactement ce qu'il a fait ce jour-là » a-t-il commenté.

