Tennis : De l'hôpital psychiatrique aux projecteurs, Kyrgios est de retour

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable phénomène sur le circuit ATP depuis dix ans, Nick Kyrgios ne perd jamais une occasion de faire parler de lui. Ce showman capable du meilleur comme du pire sur un court de tennis a pourtant connu une période très sombre dans sa vie de joueur professionnel. Dans un épisode de la série Netflix "Break Point", dont la deuxième partie sort le 21 juin, l'Australien s'est livré.

Plus connu pour ses excès et son caractère plutôt que pour son palmarès, bien qu'il soit capable de battre tous les meilleurs joueurs du monde s'il en a envie, Nick Kyrgios possède également d'autres facettes. Malgré son succès, il prouve que n'importe qui peut souffrir à cause de la santé mentale, un sujet peut-être pas encore assez évoqué dans le monde du tennis et du sport en général.

Une période noire

Dans un épisode de la série Netflix consacrée au tennis, Nick Kyrgios a donc évoqué une partie de sa vie très triste il y a 4 ans. « Je pensais réellement à me suicider » confie-t-il d'après le journal The Australian . A l'époque, l'ancien 13ème mondial disputait le tournoi de Wimbledon avec une défaite au deuxième tour face à Rafael Nadal, après un beau combat. Ce jour-là, il portait un manchon pour cacher les traces d'automutilation.

Tennis : En route vers Wimbledon ! https://t.co/nvOEkwNbM1 pic.twitter.com/OgUAjyWslh — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Une partie de vie passée sous silence

Dans la vie de tous les jours, il est déjà difficile d'imaginer ça pour quelqu'un. Mais pour un joueur de tennis aussi célèbre, encore moins. « Je buvais de l'alcool, je prenais de la drogue, je me suis éloigné de ma famille et de mes proches. J'ai perdu à Wimbledon, et quand je me suis réveillé, mon père pleurait, assis sur mon lit. Ça a été le déclic, je me suis dit : "Ok, je ne peux pas continuer comme ça." J'ai fini dans un service psychiatrique à Londres pour régler mes problèmes » commente-t-il.

Retour en forme à Wimbledon ?

Très à l'aise sur gazon, Nick Kyrgios a connu ses meilleurs résultats à Wimbledon, dans le temple du tennis. L'Australien est finaliste de l'édition 2022 et il vient de faire son retour sur le circuit après de longs mois de blessure au genou. Très peu en jambes lors de son retour cette semaine à Stuttgart puisqu'il a perdu d'entrée, il a demandé sur les réseaux sociaux à ses fans de rester patients.