Tennis : Frustré, Alcaraz doit changer sa manière de jouer

En étalant sa domination sur le circuit ATP en 2022, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. L'Espagnol a pu profiter des quelques absences de Novak Djokovic notamment pour en plus ouvrir son compteur en Grand Chelem. A Roland-Garros, il semblait même être le favori pour battre le Serbe et s'adjuger le titre mais il a failli physiquement et mentalement.

Habitué à tout donner sur un court de tennis à chaque frappe, Carlos Alcaraz a fini par craquer au bout de deux heures de jeu face à Novak Djokovic lors des demi-finales. Déchu de son trône, l'Espagnol doit sérieusement se poser des questions sur son approche future. Dans sa chronique proposée à L'Equipe pendant la quinzaine, Mats Wilander, ancien grand champion, a proposé une analyse.

Des crampes surprenantes

Vendredi dernier, Carlos Alcaraz a quitté le court en saluant la foule juste après sa défaite, ne laissant pas paraître une déception si flagrante. Pourtant, il venait de subir une sacrée déconvenue dans l'un des plus grands rendez-vous de sa carrière pour le moment. En conférence de presse, il avait confié que rencontrer Novak Djokovic l'avait mis sous pression, plus que d'habitude. En crampant au début du troisième set à cause du stress, il n'a jamais pu se remobiliser pour trouver la solution.

Une dépense d'énergie trop importante

Capable de produire un tennis de feu avec sa puissance de frappe, Carlos Alcaraz dépense peut-être un trop d'énergie. Dans son duel face à Djokovic, l'intensité a été élevée pendant deux sets, ce qui peut expliquer également ses crampes. « Peut‐être doit‐il se montrer moins "actif" sur le court. Moins tenter d’aller chercher des balles impossibles et économiser son énergie. Un match en cinq sets, c’est vraiment quelque chose de spécial » a confié Mats Wilander. Par le passé, l'Espagnol a déjà déclaré qu'il était difficile de changer sa manière de jouer.

Une faiblesse mentale