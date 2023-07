Wimbledon : Djokovic ennemi du public, il fait une grosse révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifié pour le troisième tour de ce Wimbledon sans avoir connu de gros problèmes, Novak Djokovic a parfaitement démarré sa course vers un 24ème titre du Grand Chelem. Plus les jours passent, plus il semble impossible de le voir perdre tant il semble serein et détendu. On l'a bien vu dans sa carrière, il excelle encore plus lorsque tous les éléments sont contre lui...

Depuis le début de sa carrière, Novak Djokovic n'a pas une immense popularité auprès du public en général et à Wimbledon, la différence avec Roger Federer notamment est criante. Le Suisse, adoré de tous mais en particulier à Londres où il a reçu un magnifique hommage plus tôt dans la semaine, n'a jamais connu une situation où tout le monde criait le nom de son adversaire en permanence. Le Serbe, lui, est souvent confronté à cela. Il y a un mois à Roland-Garros, il était même sifflé.

Une maîtrise incroyable sur le terrain

Quand il joue au tennis, c'est comme si rien ne pouvait le transpercer. Novak Djokovic est très concentré sur son objectif : remporter Wimbledon. Opposé à Jordan Thompson au deuxième tour, le Serbe a été très patient et a su faire le nécessaire au bon moment face à un adversaire qui jouait peut-être le meilleur tennis de sa vie. Sur l'ensemble du match, il a certes seulement obtenu 5 balles de break (pour 2 converties) mais son adversaire n'a jamais eu la moindre occasion. Il sera donc très difficile à aller chercher...

Le public, une force plus qu'une faiblesse

Lors d'un match de Novak Djokovic, le public n'hésite pas à encourager plus bruyamment l'adversaire qui se trouve en face. Lors de la fameuse finale de 2019 à Wimbledon face à Federer, le Serbe a été confronté à un stade entier mais il a expliqué qu'il en faisait une force. A chaque "Roger ! Roger !", il entendait son prénom à la place. Quelques instants après sa victoire mercredi, un échange a été capturé quand Djokovic a retrouvé sa famille. « C'est incroyable comment ils me provoquent. Ils ne comprennent donc pas. Ils ne réalisent pas que ça me rend encore plus fort ! » peut-on l'entendre dire. C'est dire si le message est clair.

Le 24ème très proche

Grand favori pour le titre à Wimbledon, Novak Djokovic avance vite et sans accroc. Au fil des années, il a tellement fait progresser son jeu pour être parfait. Aujourd'hui, s'il semble un peu plus en difficulté dans l'échange par rapport à avant, son service est pratiquement imprenable. Il faudrait un gros concours de circonstances pour qu'il ne soulève pas un nouveau trophée le 16 juillet prochain...