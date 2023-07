Wimbledon : Federer à la retraite, il fait une grosse révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Invité au tournoi de Wimbledon pour la première fois depuis l'annonce de sa retraite officielle, Roger Federer a été honoré sur le Centre Court en recevant une immense ovation du public conquis pendant de nombreuses années. Mardi, il a passé une partie de l'après-midi dans la Royal Box auprès de sa femme pour regarder les matches du jour. Après la tenante du titre Elena Rybakina, c'est Andy Murray qui a eu les honneurs de cette programmation. L'Ecossais, toujours le bon mot, a fait une déclaration étonnante.

Opposé à son compatriote Ryan Peniston pour son entrée en lice, Andy Murray n'a pas mis longtemps avant de s'en débarrasser. L'Ecossais, ancien numéro 1 mondial et titré à deux reprises devant son public, est bien en jambes en 2023 et il croit en ses chances. Forcément interrogé sur la présence de Roger Federer dans les tribunes pour regarder son match, Murray a appris beaucoup de choses sur sa relation avec le Maestro.

« Je choisirais Federer »

Opposés à 25 reprises dans leur carrière, Roger Federer et Andy Murray n'avaient pas une aussi bonne relation que l'on pouvait imaginer si l'on en croit l'Ecossais. Mais aujourd'hui, ce dernier est sûr de son choix. « Si je devais choisir entre Federer, Nadal et Djokovic pour aller dîner, je choisirais probablement Roger » a-t-il déclaré. Il y a quelques jours, il s'était déjà exprimé sur le sujet du GOAT en insinuant que beaucoup de paramètres entraient en compte et pas seulement le palmarès.

Tennis : Federer lâche une révélation sur sa retraite https://t.co/MZME2vlt1v pic.twitter.com/MoIv8K0bvj — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Une relation difficile

Durant toute sa carrière, Andy Murray a dû se frotter aux légendes du Big 3 pour tenter de les déloger. S'il a été le plus en réussite par rapport au reste du plateau, il est loin d'en garder seulement des bons souvenirs. D'ailleurs, c'est avec Roger Federer qu'il s'entendait le moins sur le plan relationnel. « Nous ne nous sommes jamais entraînés ensemble. Nous n’étions pas proches, nous n’allions jamais dîner ou déjeuner ensemble. Mais j’ai eu l’occasion de dîner avec lui à la Laver Cup, à Londres, l’année dernière. Roger, Bjorn Borg, Thomas Enqvist et moi – juste nous quatre. C’était génial. J’ai passé beaucoup de temps avec Roger cette semaine‐là et nous nous sommes très, très bien entendus » poursuit-il.

Murray vers un exploit ?

Héros de toute une nation, Andy Murray n'a jamais pu retrouver le niveau qu'il avait avant sa blessure à la hanche. Pour autant, il n'a jamais aussi bien joué à l'heure actuelle que depuis son absence du circuit. Il y a quelques semaines, il confiait que Wimbledon était un grand objectif dans sa saison et qu'il voulait mettre tout en place pour faire le meilleur résultat possible. Par exemple, il avait décidé de zapper Roland-Garros. Au deuxième tour, il devra défier Stéfanos Tsitsipas, vainqueur d'un énorme combat face à Dominic Thiem au premier tour.