Wimbledon : Djokovic à 350 victoires, bientôt un nouveau record

Alors qu'il affronte une vieille connaissance ce vendredi au troisième tour de Wimbledon en la personne de Stan Wawrinka, Novak Djokovic aura l'occasion de décrocher la 351ème victoire de sa carrière en Grand Chelem. Heureusement pour le Serbe, le Suisse n'est plus au niveau qui lui a permis de le dominer en finale de Roland-Garros et de l'US Open notamment et la route vers le titre ne devrait pas s'arrêter.

Solide pour son entrée en lice dans le tournoi, malgré un coriace Jordan Thompson au deuxième tour, Novak Djokovic est parfaitement lancé vers un 24ème titre en Grand Chelem. En plus de ce record si important, il pourrait également dépasser Roger Federer dans un autre classement : celui des victoires en Grand Chelem. Le voici avec 350 victoires dans ces grands tournois désormais.

350 victoires, bientôt le meilleur

Loin devant Rafael Nadal avec 314, Novak Djokovic se rapproche grandement de Roger Federer puisque le Suisse compte 369 victoires en Grand Chelem. Même dans le cas où il fait le Grand Chelem calendaire cette année, il ne dépasserait pas encore le Maestro. Mais au vu de l'écart assez réduit, il devrait assez facilement dépasser ce total. A noter que hommes et femmes confondus, il deviendrait le meilleur dans ce domaine puisque Serena Williams est la meilleure avec 367 victoires.

Une surprise vraiment possible ?

S'il fallait un joueur d'expérience capable de battre Djokovic en Grand Chelem, le nom de Stan Wawrinka n'aurait pas tardé à fuiter. Le Suisse, titré à l'Open d'Australie, à Roland-Garros et à l'US Open, avait à chaque fois battu le Serbe pour s'emparer du trophée. Pour leur première confrontation sur le gazon de Wimbledon, l'exploit semble impossible. D'ailleurs, ce vendredi, cela fait exactement 10 ans que Novak Djokovic a perdu sur le Centre Court pour la dernière fois. C'est dire s'il faudra s'emparer de courage...

Des souvenirs difficiles

Avec un avantage de 20 victoires à 6 pour Novak Djokovic dans les confrontations avec Stan Wawrinka, la tâche sera forcément compliquée. Mais le Suisse est un peu la bête noire du Serbe en Grand Chelem et d'ailleurs ce dernier en garde de mauvais souvenirs. Capable de bombarder son adversaire avec sa puissance, Wawrinka a déjà accroché de grandes victoires. Pour Djokovic, il s'agit de son pire cauchemar.