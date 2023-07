Tennis : Federer hallucine pour le successeur de Nadal

Alexis Brunet

Depuis qu'il est retraité des terrains, Roger Federer a plus de temps pour faire ce qu'il veut, et par exemple regarder des matches de tennis. Le Suisse s'est d'ailleurs exprimé récemment sur l'un, si ce n'est le plus gros talent de la nouvelle génération, Carlos Alcaraz. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Maestro promet un brillant avenir à l'Espagnol.

Le vendredi 7 juillet, Novak Djokovic affrontera Stanislas Wawrinka pour le compte du troisième tour de Wimbledon. Les deux joueurs font partie des vétérans du circuit, et ils ne sont plus très nombreux. On peut citer Andy Murray par exemple, ou bien Rafael Nadal, s'il revient un jour de ses blessures, mais pas Roger Federer. Le Suisse a pris sa retraite en 2022, avec 20 titres du Grand Chelem au total dans sa besace.

Roger Federer promet de belles choses à Carlos Alcaraz

Bien qu'il ne soit plus sur le circuit, Roger Federer continue d'observer ce qu'il se passe. Il a par exemple répondu dernièrement à son ancien entraîneur Ivan Ljubicic, qui déclarait ceci sur Carlos Alcaraz pour Sportklub . « C’est quelque chose que nous n’avons pas vu depuis longtemps : Carlos Alcaraz est une sorte de combinaison brutale de Djokovic, Federer et Nadal. » Le Suisse a été étonné de ces propos, mais il prévoit tout de même un bel avenir à l'Espagnol, annoncé comme le successeur de Rafael Nadal, comme il l'a affirmé à CNN . « Il a dit ça ? C’est un sacré compliment. Il faut être à la hauteur. Je pense que Carlos, à son jeune âge, fait des choses incroyables. Je n’aime pas mettre trop de pression sur les jeunes joueurs, notamment en me disant qu’il va faire ceci ou cela. Mais c’est le genre de joueur qui dit : « Je viens à Wimbledon pour gagner. Je viens à Paris pour gagner ». Il se met donc lui‐même la pression, ce qui est très bien. C’est pourquoi je peux dire que je pense qu’il réalisera des choses incroyables à l’avenir. Ce qui veut dire plusieurs Grands Chelems, de nombreuses années en tant que numéro 1 mondial. »

Wimbledon : Federer à la retraite, il fait une grosse révélation https://t.co/RJ15l5GWv4 pic.twitter.com/lSqPuK3Tkz — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Federer a confiance en Alcaraz sur le gazon londonien