Tennis : Nadal a changé la vie d’un joueur du PSG

Véritable légende du tennis, Rafael Nadal est également un grand fan de football et du Real Madrid. Ainsi, l’Espagnol n’hésite pas à échanger avec le président Florentino Pérez, y compris lorsqu’il s’agit de discuter du mercato. Nouveau joueur du PSG, Marco Asensio peut notamment remercier le multiple vainqueur de Roland-Garros.

Marco Asensio est donc la deuxième recrue officielle du Paris Saint-Germain. L’Espagnol, arrivant à la fin de son contrat avec le Real Madrid, s’est engagé pour trois saisons en faveur du club de la capitale. « Paris est un grand club, avec un grand projet, un projet attractif et ambitieux. Et puis ça correspond à ce dont j’avais besoin : un changement d’environnement mais avec toujours un projet ambitieux , s’est justifié l’attaquant de 27 ans pour expliquer sa signature au PSG. C’est ce que je voulais et je pense que c’est l’endroit idéal pour moi, pour jouer, pour prendre du plaisir et pour gagner beaucoup de titres . » Et cette fois-ci, Marco Asensio n’a pas eu besoin de Rafael Nadal pour boucler son transfert.

Le Real Madrid a signé Marco Asensio… grâce à Rafael Nadal

Sur son site internet, le PSG a en effet rappelé le rôle important joué par Rafael Nadal dans l’arrivée de Marco Asensio au Real Madrid à l’été 2015. Évoluant alors à Majorque, dont est originaire l’homme aux 14 Roland-Garros, l’attaquant espagnol n’avait pas échappé à Rafael Nadal, décrochant son téléphone pour prévenir Florentino Pérez, président du Real Madrid, de ne pas passer à côté d’un tel talent.

« Cette anecdote est vraie »