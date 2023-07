Tennis : Brouillé avec Federer ? Il fait une improbable révélation

Alexis Brunet

À l'occasion du début de Wimbledon, Roger Federer a fait son retour à Londres. Le Suisse a reçu un vibrant hommage du Centre Court. Depuis la fin de sa carrière, nombreux sont les joueurs qui se prononcent sur le Maestro. Dernièrement c'est Andy Murray qui s'est confié sur sa relation avec le jeune retraité.

Certains tournois sont plus identifiés à certains joueurs que d'autres. Quand l'on parle de Roland-Garros, Rafael Nadal n'est souvent pas loin. Pour ce qui est de Wimbledon, c'est le nom de Roger Federer qui sort en premier. Le Suisse a gagné huit fois le tournoi londonien, il est donc une légende du Grand Chelem anglais.

Federer honoré à Wimbledon

Roger Federer est le seul joueur à avoir remporté huit fois Wimbledon. Il a donc été largement acclamé lorsqu'il a fait son retour à Londres pour le début du tournoi. De quoi donner des regrets au Suisse ? Pas tellement comme il l'a confié à CNN . « Ça ne me manque plus tellement d'être sur le court parce que je sais que mon corps ne peut plus le faire. Je pense que c'est une bonne chose, ça me permet de regarder et de suivre le tennis en tant que fan. »

Wimbledon : Snobé par Federer, il se lâche https://t.co/xshqWpuooQ pic.twitter.com/3JYyBGsjQ1 — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Murray est devenu très ami avec Federer