«Impuissant», la terrible annonce de Novak Djokovic

Novak Djokovic est toujours en lice pour remporter un huitième Wimbledon. Ce lundi, le joueur serbe est venu à bout d'Hubert Hurkacz en quatre sets serrés (7-6 [6], 7-6 [6], 5-7, 6-4) . En conférence de presse, le numéro deux mondial est apparu soulagé. Passé proche de la sortie, le tenant du titre a été surpris par la qualité de service de son adversaire.

Novak Djokovic a eu besoin de deux jours pour venir à bout d'Hubert Hurkcaz. Interrompu ce dimanche soir en raison du couvre-feu, la rencontre a repris ce lundi. Le Polonais est mieux rentré dans son match, chipant le troisième set au Serbe. Le quatrième set a été équilibré, jusqu'au break décisif de Djokovic, soulagé à l'issue de la rencontre. Le prochain adversaire d'Andrey Rublev a tenu à souligner la qualité de son adversaire, notamment au service.

« Je ne me souviens pas avoir été aussi impuissant en retour »

« Il y a eu deux matches avec des conditions différentes aujourd'hui . C'était très, très venteux et c'était difficile de trouver le bon tempo dans son lancer de balle. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de commencer à lire son service mais ce n'était pas le cas. Il a servi incroyablement bien. Pour être honnête, je ne me souviens pas avoir été aussi impuissant en retour. C'était un match très serré et ça aurait pu se passer différemment » a déclaré Djokovic, loin d'être serein.

« Une bataille incroyable »