Wimbledon : Il annonce l’ennemi Djokovic, c’est une surprise

Alexis Brunet

Novak Djokovic va peut-être marquer l'histoire de Wimbledon, en rejoignant Roger Federer au palmarès des joueurs les plus titrés à Londres. Le Serbe peut rejoindre le Suisse et ses huit titres dès cette année. Il faudra d'abord qu'il se débarrasse de Hubert Hurkacz, mais son principal adversaire pourrait bien être lui-même.

Cela fait plusieurs semaines que Novak Djokovic est annoncé comme le grand favori de Wimbledon. Il faut dire que le Serbe est très à l'aise sur gazon, et qu'il est peut-être le meilleur au monde sur cette surface. La preuve, il a remporté les quatre dernières éditions du tournoi londonien, et il pourrait décrocher un huitième titre sur le Centre Court, le 16 juillet.

Thomas Berdych n'est pas surpris par Djokovic

À 36 ans, Novak Djokovic continue de battre tous les records. Cela ne surprend pas Thomas Berdych, ancien numéro quatre mondial. Pour avoir joué de nombreuses fois contre Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, le Tchèque sait ô combien ils sont doués, et donc la réussite du Serbe est normale, comme il l'a expliqué à Tennis Majors . « En voyant ces joueurs autour de moi, j’ai fait partie du circuit pendant de nombreuses années – j’ai joué chacun d’eux au moins 20 fois, donc je sais à quel point ils sont bons. Je ne suis pas surpris que Novak soit toujours en forme et poursuive toujours l’histoire en Grand Chelem. C’est bien qu’il soit toujours là, je lui souhaite tout le meilleur. »

Berdych dévoile le principal ennemi de Djokovic à Wimbledon