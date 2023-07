Wimbledon : Djokovic les a traumatisés, Alcaraz peut paniquer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les organisateurs ne pouvaient rêver d'une meilleure finale. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, respectivement numéro un et numéro 2 au classement ATP, s'affrontement ce dimanche pour le titre à Wimbledon. Le joueur espagnol aura fort à faire sur le gazon londonien. Car depuis quelques années, le patron des lieux se nomme Novak Djokovic. Et les statistiques le prouvent.

Finale de rêve à Wimbledon. Ce dimanche, les deux meilleurs joueurs du circuit, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, vont se défier, seulement quelques semaines après leur dernier affrontement à Roland-Garros. Encore friable mentalement, l'Espagnol avait craqué physiquement et laissé filer sa victoire. Reste à savoir si le numéro un mondial a appris de ses erreurs. Car pour vaincre Djokovic à Wimbledon, il faut être à 100% de ses moyens.

Djokovic dans son jardin à Wimbledon

Si le tournoi londonien a longtemps été le jardin de Roger Federer, il est, aujourd'hui, la possession de Novak Djokovic. Depuis 2013, le Serbe a disputé huit finales. Il en a remporté sept, soit un pourcentage de réussite de près de 87%. Ses victimes ne sont pas des inconnus au bataillon et se nomment Roger Federer, Rafael Nadal, Kevin Anderson, Matteo Berrettini et Nick Kyrgios. Djokovic reste sur quatre victoires d'affilée et s'avance comme le grand favori de cette finale.

L'exception Andy Murray