Wimbledon : La déclaration d’amour d’Alcaraz à Djokovic

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore frustré par sa défaite en demi-finale de Roland-Garros contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz va avoir l’occasion de se racheter dès dimanche. Facile vainqueur de Daniil Medvedev, le jeune espagnol va retrouver le Serbe en finale de Wimbledon. Et il a bien conscience de la «légende» qu’il affronte.

Il y a quelques semaines, Carlos Alcaraz avait laissé son public sur une image déchirante à Roland-Garros. Des crampes inhabituelles et une défaite frustrante contre Novak Djokovic qui, deux jours plus tard, venait remporter le 23ème Grand Chelem de sa carrière. Alcaraz a analysé cette défaite et s’est remis au travail. Un mois au plus tard, le jeune espagnol va disputer une nouvelle finale de Grand Chelem. Avec la grande envie de prendre sa revanche sur Novak Djokovic.

Alcaraz épate et va retrouver Djokovic

A l’image de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ne fera jamais de l’herbe sa surface préférentielle. Mais un grand joueur doit s’habituer à tout et Alcaraz le fait déjà. A seulement 20 ans. Impressionnant depuis le début de ce Wimbledon, le numéro un mondial a éliminé tranquillement Daniil Medvedev en trois manches. Il retrouvera Novak Djokovic, dimanche, à 14h.

«Tout le monde connaît la légende qu’il est»