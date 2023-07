Tennis : Touché par sa défaite, Djokovic manquera le début de la tournée américaine

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En faisant face à un mur, certainement l'adversaire le plus coriace de sa fin de carrière, à Wimbledon, Novak Djokovic a raté une occasion de prendre le large dans la course au nombre de titres en Grand Chelem. Déjà recordman avec 23 unités, il pourrait avoir de sérieux problèmes pour continuer à gagner puisque Carlos Alcaraz ne cesse de progresser. A 36 ans, le Serbe n'a plus qu'un seul objectif et il ne s'en cache pas : il privilégie les Grands Chelems et joue très peu en marge de ces tournois.

Après Wimbledon, il y a généralement un petit creux avant de se tourner vers la tournée américaine sur dur avec de grands tournois : les Masters 1000 du Canada et Cincinnati juste avant l'US Open. Battu en finale à Londres par Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a déjà communiqué qu'il ne serait pas présent à Toronto cette année pour se reposer et arriver en meilleure forme possible pour le dernier Grand Chelem.

Démarrage tardif

Dans deux semaines, le Masters 1000 du Canada (à Toronto cette année pour les hommes) prendra place mais on connaît le principal forfait : Novak Djokovic. En effet, le Serbe, autorisé à jouer sur le territoire américain pour la première fois depuis 2021, ne sera pas de la partie pour se reposer en famille. Présent pour la dernière fois en 2018, où il avait perdu contre Tsitsipas dans la foulée de son titre à Wimbledon, il ne fera pas son grand retour au Canada et il faudra patienter jusqu'à Cincinnati (13-20 août) pour le revoir en compétition.

Tennis : Terrassé par Alcaraz, Djokovic veut déjà sa revanche

Objectif US Open

Depuis quelques années, Novak Djokovic a mis l'accent principalement sur les tournois du Grand Chelem. Le Serbe prête donc un peu moins d'attention aux autres tournois du circuit puisqu'il veut ajouter le plus de titres possibles à son palmarès. Ainsi, cette absence n'est pas vraiment une surprise, lui qui avait déjà manqué le tournoi de Madrid plus tôt cette année (légèrement blessé). Il aura donc seulement le tournoi de Cincinnati au programme avant l'US Open.

Alcaraz peut prendre de l'avance

A Wimbledon, c'est Alcaraz qui a fini par remporter le combat et qui a pu garder sa place de numéro 1 mondial. Mais la bataille entre lui et Djokovic devrait durer jusqu'à la fin de l'année malgré les absences du Serbe. En effet, l'Espagnol pourrait prendre un peu d'avance à Toronto et continuer sur sa bonne dynamique à Cincinnati avant d'entamer la défense de son titre. L'année dernière, il n'avait pas particulièrement brillé avant de gagner le titre à New York.