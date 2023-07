Surprise, deux stars du tennis bientôt dans un film X ?

La rédaction

Ce n'est un secret pour personne si vous êtes assidus des réseaux sociaux, Paula Badosa et Stefanos Tsitsipas vivent le parfait amour. Les deux tourtereaux partagent régulièrement leur moment de détente, ce qui a donné quelques idées à Mike Ford, vice-président d'une plateforme érotique. Une offre assez surréaliste a été transmise aux deux joueurs.

Après Gaël Monfils et Elina Svitolina, ils sont l'autre couple tendance sur le circuit. Depuis plusieurs semaines, Paula Badosa et Stefanos Tsitsipas s'affichent ensemble en public. Très amoureux, les deux joueurs n'hésitent pas, non plus, à partager leurs moments de vie sur les réseaux sociaux. « Je me sens heureux et satisfait. Je n'avais jamais ressenti ce type de connexion avec quelqu'un auparavant. Je ne veux pas avoir l'air de m'inquiéter ou quoi que ce soit d'autre parce que c'est la réalité et c'est ce à quoi je suis confronté » a confié le Grec, au sujet de sa relation.





Tennis : Encore un joueur suspendu, les lourdes sanctions s'enchaînent... https://t.co/W3BeTSrXl7 pic.twitter.com/ShzTNTGqUC — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Entre Badosa et Tsitsipas, c'est l'amour fou

Paula Badosa s'est, également, exprimée sur ce véritable coup de foudre. « C'est quelque chose de très agréable. C'est comme ça parce que nous avons beaucoup d'empathie l'un pour l'autre. Nous sommes tous les deux très ambitieux, mais nous partageons nos vies personnelles. Nous avons une connexion très solide : nous partageons nos expériences et nous nous donnons mutuellement beaucoup de force. Cela nous aide toutes les deux. De plus, cela nous pousse à nous améliorer. Il vient m'aider. Il est en compétition et je m'occupe de lu i » avait lâché l'Espagnole.

Ils reçoivent une proposition surréaliste