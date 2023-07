Tennis : Terrassé par Alcaraz, Djokovic veut déjà sa revanche

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que tout le monde le voyait déjà trophée en main dimanche dernier, ajoutant un 24ème titre du Grand Chelem à son palmarès, Novak Djokovic a dû s'incliner en 5 sets face à Carlos Alcaraz. Le Serbe, en quête du maximum de titres Majeurs avant de prendre sa retraite, doit maintenant faire avec un élément perturbateur capable de le battre. Mais il n'a pas perdu son appétit...

En remportant Wimbledon à 20 ans pour seulement son 4ème tournoi sur gazon, Carlos Alcaraz a réalisé un sacré exploit. L'Espagnol s'est transcendé pour aller chercher le titre et inscrire son nom au palmarès et il s'impose comme le principal adversaire pour empêcher Novak Djokovic de faire grimper son nombre de titres en Grand Chelem. La prochaine étape ? Pourquoi pas à l'US Open dans un peu plus d'un mois.

La dernière rivalité ?

Au cours de sa carrière, Novak Djokovic a eu l'occasion de défier un grand nombre de fois pas mal d'adversaires. Avant sa retraite, une rivalité avec Carlos Alcaraz est en train de se former, peut-être la dernière grosse rivalité de sa carrière. « Pour mon bien, j’espère que c’est le début d’une grande rivalité. Il va être sur le circuit pendant encore un bout de temps, alors que je ne sais pas combien de temps il me reste. On verra. Pour l’instant, nous n’avons disputé que trois matches, dont deux cette année, mais déjà en Grand Chelem » a confié le Serbe.

Une revanche attendue à New York

A l'heure actuelle, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont croisé le fer à Madrid l'an dernier et à Roland-Garros et Wimbledon en 2023. La suite logique voudrait donc un affrontement au sommet en finale de l'US Open, là où l'Espagnol s'est imposé il y a neuf mois. Et selon ses déclarations, le Serbe en redemande : « J’espère qu’on se jouera à l’US Open. Je pense que c’est bon pour le tennis quand les numéros 1 et 2 mondiaux s’affrontent dans un match de presque 5 heures qui est passionnant. Il n’y a rien de mieux pour notre sport, alors pourquoi pas ? » a-t-il commenté.

La bataille des prochaines années ?

En s'affrontant à deux reprises en l'espace d'un mois dans les derniers stades de la compétition en Grand Chelem, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic pourraient bâtir une belle rivalité qui pourrait durer un moment. Surtout, l'Espagnol se met souvent sur la route du Serbe et ils sont sans doute les deux meilleurs joueurs du monde cette année. Ils se sont d'ailleurs partagés les 4 derniers Grands Chelems.