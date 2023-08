Tennis : Djokovic, Nadal et Federer peuvent trembler, c’est un phénomène

Baptiste Berkowicz

À seulement 20 ans, Carlos Alcaraz possède déjà deux Grands Chelems à son palmarès après sa récente victoire à Wimbledon. La prestation du prodige espagnol en finale face à Novak Djokovic a marqué les esprits. L'ancienne joueuse Gabriela Sabatini n'a pas caché son admiration devant l'actuel numéro 1 mondial et voit en lui « quelque chose de plus ».

Fort de sa victoire à Wimbledon, Carlos Alcaraz n'en finit plus d'impressionner. Le prodige espagnol incarne à merveille la nouvelle génération. Le joueur de 20 ans s'avance vers l'US Open en tant que grandissime favori après son titre de l'an passé.

Transferts - Neymar : Voilà le prix demandé par le PSG https://t.co/KDuO6K7gFS pic.twitter.com/ZIOdBatshc — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

«Cet après‐midi‐là, il a montré quelque chose de plus»

Les éloges pour Carlos Alcaraz ne semblent plus s’arrêter depuis sa victoire à Wimbledon. La dernière personnalité à s’être exprimée sur l'actuel numéro 1 mondial est Gabriela Sabatini, ancienne joueuse. Cette dernière a eu l’occasion de le rencontrer à Buenos Aires : « J’ai vu Carlitos jouer, je l’ai vu à Buenos Aires au début de la saison, et c’est incroyable tout ce qu’il réalise. À Wimbledon, il a montré quelque chose de plus au niveau de la maturité, il a montré cette maturité pour gérer un tel match contre quelqu’un comme Djokovic. Nous savons déjà ce qu’est un joueur de tennis et un athlète, les conditions qu’il a sur le terrain et sa mentalité, mais cet après‐midi‐là, il a montré quelque chose de plus », a déclaré Sabatini dans des propos relayés par WeLoveTennis .

L'US Open en ligne de mire pour Alcaraz

Le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open, approche à grands pas. Il commencera le 28 août et livrera son verdict le 10 septembre. Tenant du titre et sacré tout récemment à Wimbledon avec une victoire marquante en finale contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz aura un statut tout particulier à assumer à New‐York. La surface colle parfaitement aux qualités de l'actuel numéro 1 mondial car il peut notamment faire parler sa puissance. Novak Djokovic devrait faire office de rival majeur pour le joueur de 20 ans.