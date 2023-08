Tennis : Alcaraz-Djokovic, la rivalité qui éblouit le tennis actuel

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un mois et demi après leur incroyable finale à Wimbledon, remportée par le jeune Espagnol, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont de nouveau disputé un énorme match en finale à Cincinnati dimanche en jouant un tennis hors du commun. Malgré ses 36 ans, le Serbe prouve qu'il sait encore rivaliser et a marqué les esprits juste avant le début du 4ème Grand Chelem de l'année, l'US Open. Autant vous dire que la perspective d'une autre finale est difficile à entrevoir.

On ne s'attendait pas forcément à des retrouvailles aussi rapides. Pour leur 4ème duel, le 3ème en 3 mois, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz n'ont pas dérogé à la règle : ils ont disputé un match extraordinaire en se livrant à 100% physiquement. A ce jeu-là, on a bien cru que l'Espagnol finirait par l'emporter en deux sets mais c'était sans compter sur le réveil de la bête...

Un affrontement légendaire

3h50. C'est le temps qu'il a fallu pour départager les deux hommes. Mais Novak Djokovic avait montré des signes de fatigue à cause de la chaleur à partir du milieu du premier set, laissant l'Espagnol mener la danse. Le Serbe a petit à petit repris du poil de la bête en attendant que le court passe à l'ombre et il a décidé de ne plus faire de fautes dans le dernier set, après avoir sauvé une balle de match dans le tie-break du deuxième. Finalement, il a été le plus solide physiquement sur la fin malgré la résilience de Carlos Alcaraz, qui a à son tour sauvé des balles de match de manière incroyable avant de céder dans un ultime tie-break avec des crampes aux doigts.

La rivalité qui fait du bien

Heureusement que ce match est venu sauver ce début de tournée américaine pour l'instant très moyen. D'ailleurs, on a bien cru établir à un moment la connexion avec la vie extraterrestre. Pour leur quatrième match, le troisième cette année déjà, Alcaraz et Djokovic ont encore disputé un duel de plus de 3 heures, une norme pour eux puisque leur premier avait été très serré également, à Madrid l'année dernière. Les deux joueurs peuvent encore se rencontrer en finale de l'US Open le 10 septembre prochain au vu de leur domination actuelle.

Un Djokovic record

Dimanche soir, Novak Djokovic a donc ajouté un 39ème Masters 1000 à son palmarès, un record qu'il possédait déjà et il a donc gagné au moins 3 fois chacun des tournois de cette catégorie. Il disputait également sa 57ème finale à ce niveau-là et surtout en battant Carlos Alcaraz, il enregistre sa 1069ème victoire sur le circuit, soit une de plus que Rafael Nadal. Même s'il reste à distance respectable du record de Jimmy Connors (1274), il peut tenter d'aller chercher celui du nombre de titres de l'Américain : 109. Federer en est resté à 103, Djokovic est maintenant à 95.