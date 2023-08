Tennis : Djokovic en grand danger face à Alcaraz ? Il n'y croit pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le mois dernier à Wimbledon, la planète tennis a tremblé devant l'exploit de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale. Immense combat, ce match ressemble beaucoup à celui du passage de témoin entre le Serbe, 36 ans, et l'Espagnol, plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Pourtant, on pensait que sur gazon, Djokovic possédait encore une marge suffisante pour gagner quoi qu'il arrive. Il faut bien avouer qu'Alcaraz se présente désormais comme le dernier rempart pour empêcher Djokovic de continuer à gagner des titres en Grand Chelem.

Beaucoup d'interrogations émergent depuis la finale de Wimbledon. Carlos Alcaraz a réalisé un vrai exploit et a tapé dans l'œil de nombreux observateurs qui se demandent quelle importance cette victoire aura sur la suite de la carrière de Novak Djokovic. A 36 ans, le Serbe continue de dominer et d'éblouir et compte encore faire grimper son total de titres en Grand Chelem. Bloqué à 23, il pourrait avoir du mal à encore gagner. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde, si l'on en croit les propos de Patrick Mouratoglou, qui n'hésite jamais à partager son point de vue.

Une domination partagée entre les deux

Pour Patrick Mouratoglou, il n'y aura pas d'unique domination de Carlos Alcaraz dans les mois qui arrivent. Djokovic avait le match en main à Wimbledon pour s'imposer et n'a pas su concrétiser l'occasion. « Est‐ce qu’il empêchera Novak de gagner d’autres tournois du Grand Chelem ? Je ne pense pas. Est‐ce qu’il en prendra quelques‐uns et que Novak en prendra d’autres ? Je pense que oui » déclaré l'ancien coach de Serena Williams pour Tennis Majors .

Djokovic en grande forme

Novak Djokovic n'a pas joué depuis Wimbledon pour se reposer en famille. Mais pendant ses vacances, il s'est largement entretenu physiquement et paraît un peu plus affûté. De retour aux Etats-Unis pour la première fois depuis deux ans, il a assuré qu'il était prêt à en découdre pour le dernier grand objectif de sa saison : l'US Open. Pour rappel, le Grand Chelem américain est celui qui réussit un peu moins au Serbe depuis le début de sa carrière.

Alcaraz en totale décompression ?

Tenant du titre à l'US Open, Carlos Alcaraz ne connaît pas un début de tournée américaine exceptionnel. Le jeune Espagnol a déjà connu une période de décompression après son titre l'an dernier et a eu bien du mal à exister en fin de saison. Après Wimbledon, il faut donc vite se remettre d'aplomb pour affronter la dernière levée du Grand Chelem.