Tennis : La terrible révélation de Nadal sur sa situation

Absent du circuit ATP depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie, blessé, Rafael Nadal a prévu de revenir en 2024 pour sa dernière année sur le circuit. L'Espagnol, pas épargné par les pépins physiques au cours de sa carrière, connaît une saison quasiment blanche pour la première fois de sa carrière et il aura beaucoup de mal à revenir en pleine forme dans quelques mois. Interrogé à la télévision espagnole lundi soir, Nadal a donné plus de détails sur ses objectifs.

Après Roger Federer en 2022, une autre légende du Big 3 devrait finir par ranger les raquettes en 2024. Rafael Nadal est en grande difficulté depuis sa blessure en début d'année. Alors que les nouvelles autour de sa forme étaient plutôt rassurantes ces derniers temps, c'est l'Espagnol en personne qui a apporté plus d'informations en s'exprimant à la télévision espagnole.

Une douleur persistante

Un joueur de tennis professionnel ne vit quasiment jamais sans ressentir une certaine douleur. Pour Rafael Nadal, les blessures se sont accumulées au cours de sa carrière et celle qu'il a contractée au psoas en début d'année est difficile à soigner. « Est-ce que j'arrive à vivre sans douleurs ? Non, mais avec une douleur contrôlée. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai un pied qui est mauvais, il y a des moments où j'ai du mal à descendre les escaliers à la maison. Quand ça arrive, c'est plus difficile d'être heureux » concède un Espagnol lassé par les blessures.

Très loin du retour

A l'heure actuelle, Rafael Nadal ne pense pas à un retour au plus haut niveau. C'est en tout cas ce qu'il a confié lundi soir et ces quelques mots font froid dans le dos. « J'aimerais être à nouveau compétitif, mais l'espoir n'est pas de revenir et gagner Roland-Garros ou l'Open d'Australie. Que les gens ne se trompent pas. A cet instant, tout cela est très loin. Je ne dis pas que c'est impossible, car tout va très vite dans le sport » confie l'homme aux 14 trophées Porte d'Auteuil.

Un retour vraiment possible ?