Tennis : Un style de jeu plus varié, la clé d'un niveau en hausse

Depuis l'année dernière, le circuit WTA connaît un renouveau qui fait plaisir à voir. En effet, le niveau a augmenté à tous les échelons si l'on en croit les résultats des joueuses dans les grands rendez-vous. On retrouve souvent les mêmes joueuses qui se disputent les grands trophées et récemment, une experte dans le genre, l'ancienne numéro 1 Ashleigh Barty, qui a pris sa retraite au sommet l'année dernière, a tenu à rendre hommage à cette hausse de niveau.

Ces dernières années, en même temps que le Big 3 continuait d'éblouir le monde entier, le circuit WTA a un peu souffert de la comparaison et beaucoup de critiques ont fusé à propos de l'irrégularité des meilleures mondiales. A l'heure actuelle, la situation s'est un peu inversée depuis l'année dernière grâce à un style de jeu qui a bien évolué.

Une régularité retrouvée

Pendant quelques années, le circuit féminin a eu du mal à trouver sa prochaine reine. Avec la grossesse de Serena Williams, qui n'a jamais réussi à dominer le circuit comme elle le faisait avant, beaucoup de joueuses ont essayé. Naomi Osaka semblait bien partie pour devenir la patronne, tout comme Ashleigh Barty, qui a carrément pris sa retraite à 25 ans seulement ! L'Australienne, experte dans le domaine de la variation, a dominé le circuit grâce à ce style de jeu bien particulier qui lui a permis de gagner l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon.

La variation, la clé

Il faut peut-être noter que la performance d'Ashleigh Barty a inspiré beaucoup de joueuses. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup plus de joueuses capables de varier dans le haut du classement. Si Iga Swiatek vient de laisser sa place à Aryna Sabalenka au sommet, la Biélorusse est aussi capable de s'adapter malgré sa grande puissance caractéristique. De plus, les surprises venues de nulle part sont un peu moins présentes même si la victoire de Marketa Vondrousova à Wimbledon, désormais 6ème mondiale, n'est sûrement pas le fruit du hasard au vu de son jeu en variations.

Un niveau en pleine évolution