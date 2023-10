Tennis : Sabalenka nouvelle patronne, elle tape du poing sur la table

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouvelle numéro 1 mondiale du classement WTA à la suite de sa finale à l'US Open, Aryna Sabalenka fait son retour sur les courts cette semaine à Pékin pour le dernier WTA 1000 de l'année. La Biélorusse, qui a connu une entrée en lice sans accrocs en perdant seulement 3 jeux face à Sofia Kenin, une joueuse en forme, semble en bonne position pour rester devant Iga Swiatek. Et elle n'a pas hésité à donner son avis sur la polémique du moment : le "Performance Bye".

La semaine dernière, le WTA 500 de Tokyo a fait parler à cause d'une règle de la WTA qui n'a visiblement pas plu à quelques joueuses : le "Performance Bye". Dans beaucoup de tournois durant l'année, les meilleures têtes de série sont souvent exemptées du premier tour et reçoivent ce que l'on appelle un "bye". Mais à Tokyo, en raison du long voyage depuis Guadalajara, lieu du dernier WTA 1000, deux joueuses qui avaient atteint les demi-finales au Mexique ont reçu elles aussi une exemption pour leur performance, dont Caroline Garcia.

Tennis : Swiatek décevante, Sabalenka a la voie libre https://t.co/1No7YvLtIc pic.twitter.com/CSRJUAE8WU — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Une règle qui pose problème

Sur le principe, cette règle paraît plutôt logique et récompense les joueuses qui ont connu une belle semaine et qui doivent vite voyager à l'autre bout du globe. Mais beaucoup ne comprennent pas trop pourquoi elle est effective cette semaine à Pékin pour le dernier grand rendez-vous de l'année avant le Masters, à commencer par la numéro 1 mondiale en personne. « Je le savais parce qu’ils ont envoyé un e-mail avant, tout le monde était au courant du bye de performance, mais je ne l’ai pas compris. Je ne comprends pas cela. Ce serait compréhensible si l’on passait du WTA 1000 de Guadalajara à ici, mais pas d’un WTA 500 à un WTA 1000 » a-t-elle déclaré.

« Je ne suis pas d'accord »

Si cette règle n'existe pas sur le circuit ATP, elle est loin de faire l'unanimité chez les femmes. La semaine dernière, c'est Elena Rybakina qui n'avait pas compris cette décision de la WTA, elle qui se voyait donc obligée de disputer un premier tour en tant que tête de série 3. A Pékin, les joueuses qui étaient en demi-finale à Tokyo ont donc reçu un bye alors qu'Aryna Sabalenka ou encore Iga Swiatek ont elles été obligées de jouer leur premier tour. « Les joueuses bénéficient d’un bye pour avoir joué des demi-finales dans un tournoi inférieur, je ne comprends pas. Je pense qu’il faut mériter ces exemptions. Vous devez le faire pour la cohérence de votre jeu, pas seulement pour avoir bien joué dans un tournoi. Il faut le mériter, c’est pourquoi je ne comprends pas et je ne suis pas d’accord. J’espère que la même chose ne se reproduira pas plus tard » poursuit-elle.

De retour pied au plancher

Vingt-neuvième joueuse à obtenir le classement de numéro 1 WTA, Aryna Sabalenka a parfaitement démarré son règne. La Biélorusse a été impressionnante pour son entrée en lice à Pékin et elle devrait réussir à maintenir son avance au classement sur Iga Swiatek. En effet, s'il n'y a à peu près que 1000 points d'écart entre les deux à l'heure actuelle, la Polonaise compte 1400 points de retard à la Race et il faudra cravacher fort pour espérer un retour avant 2024. On ne peut pas dire qu'elle ait rassuré ces derniers temps...