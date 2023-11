Tennis : Le terrible aveu de ce champion après sa défaite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assurément le joueur qui a le plus tenu tête face à la domination du Big 3 au cours de sa carrière, Andy Murray n’évolue plus au niveau qui l’a propulsé à la première place mondiale. L’Ecossais, toujours extrêmement dévoué à son sport malgré son opération de la hanche qui ne lui permet plus d’évoluer au plus haut niveau, a connu une terrible désillusion lors de son entrée en lice au Rolex Paris Masters lundi face à sa bête noire, Alex de Minaur. La flamme du champion pourrait commencer à s’éteindre.

Vainqueur de 3 tournois du Grand Chelem dans sa carrière et ancien numéro 1 mondial, Andy Murray possède un palmarès plus qu’exceptionnel. Pourtant depuis 2017, année de son opération, l’Ecossais n’est plus capable d’évoluer au niveau qui était le sien. Malgré tout, il ne cesse de se battre dans chaque tournoi, ce qui lui coûte parfois extrêmement cher, comme au Rolex Paris Masters.

Un scénario terrible

Le tirage au sort a été très taquin avec Andy Murray. L’Ecossais s’est frotté à Alex de Minaur au premier tour du Rolex Paris Masters, un adversaire qu’il n’apprécie pas du tout puisqu’il s’est incliné à six reprises contre lui en six matches. De plus, un mois après leur dernier duel à Pékin, qui avait tourné à l’avantage de l’Australien malgré un double break et 3 balles de match, le scénario était sensiblement le même lundi. « C’est frustrant, je n’apprécie pas vraiment ce que je ressens sur le court et comment je joue en ce moment. Les cinq ou six derniers mois n’ont pas été très agréables, alors je dois essayer de retrouver un peu de ce plaisir » a déclaré Andy Murray.

Une défaite lourde de conséquences ?

A première vue, perdre contre Alex de Minaur n’a rien d’extrêmement grave. Mais ce scénario répétitif couplé aux sensations de l’Ecossais vont peut-être jouer un plus grand rôle. A 36 ans, Andy Murray sait qu’il n’a pas encore beaucoup d’années sur le circuit. « Ce qui s’est passé lundi, je ne me souviens pas l’avoir vécu auparavant, ce n’est pas vraiment moi. La façon dont je me sens et dont je joue sur le terrain… Je ne me suis pas senti bien dans mon jeu pendant une grande partie de l’année » révèle-t-il.

Proche de la retraite ?

Même s’il a confié qu’il ne prendrait pas sa retraite tout de suite, Andy Murray avance en âge et il a énormément joué cette année. L’Ecossais a pris une sale habitude cette année : jouer longtemps, très longtemps voire trop longtemps. Pour rappel, il avait déjà annoncé sa retraite sportive en 2019 avant de se raviser.