Tennis : Alcaraz trop fatigué ? Son clan connaît son axe de progression

Pour sa première participation au Masters, Carlos Alcaraz n'est pas arrivé dans les meilleures conditions. L'Espagnol, qui n'a plus gagné de tournoi de Wimbledon, paraît un peu essoufflé et semble avoir du mal à fournir les efforts qu'il faut jusqu'à la fin de la saison. Le numéro 2 mondial a tout de même réussi à se qualifier pour les demi-finales du Masters mais il n'a quasiment pas existé face à Novak Djokovic, revenu à son tout meilleur niveau. Mais le calendrier est ce qu'il est et il va falloir trouver vite une solution.

C'est l'heure des grandes vacances pour Carlos Alcaraz ! Le vainqueur de Wimbledon vient de terminer sa saison sur une défaite frustrante face à Novak Djokovic et va maintenant pouvoir se reposer avant de reprendre en 2024. Même s'il a atteint les quarts de finale du Masters, les interrogations à son sujet sont multiples puisque ces derniers temps, il a semblé en grande difficulté sur le court. Juan Carlos Ferrero, son coach, s'est récemment exprimé à ce sujet.

Un calendrier trop exigeant ?

Depuis des années, il y a pas mal de critiques concernant la programmation dans certains tournois et le calendrier ATP est bien chargé. Pour autant, Juan Carlos Ferrero ne veut pas chercher d'excuses à son protégé même s'il reconnaît une fatigue. « Le calendrier est tel qu’il est et il y a des obligations de la part de l’ATP pour les Masters 1000 et de la part de l’ITF pour les Grands Chelems. Il est difficile de raccourcir le calendrier comme nous l’avons fait cette année. Il a joué 18 tournois, ce qui est vraiment peu, mais il a joué beaucoup de matches et c’est ce qui a conduit à ce niveau de fatigue mentale à la fin » a-t-il confié au Carrusel Deportivo .

Un travail à effectuer

Si Carlos Alcaraz fait partie des joueurs jouant le plus de matches en une saison, il n'est pas le seul et son problème semble se répéter. L'année dernière, il avait déjà fini l'année blessé et dans l'incapacité de jouer le Masters pour lequel il avait déclaré forfait. « C’est ce que j’ai dit l’autre jour dans une interview, il doit apprendre que la saison est longue, que c’est son travail et qu’il ne peut pas avoir autant de pauses qu’il le voudrait. S’il veut être le meilleur, il doit agir comme le meilleur et être professionnel tout au long de l’année. C’est ainsi et nous devons l’accepter » reconnaît Ferrero.

Un retour attendu

Moins en forme ces derniers temps, Carlos Alcaraz n'a pas particulièrement marqué les esprits si ce n'est qu'il s'est tout de même réveillé pour battre Rublev et Medvedev à Turin. L'Espagnol a besoin de ce match référence pour se relancer et il aura donc bien besoin de faire une pause pour être en forme en 2024. Pour rappel, il n'avait pas pu participer à l'Open d'Australie cette année. Il aura donc une revanche à prendre dans des conditions de jeu qui seront forcément difficiles à cause de la chaleur étouffante.