Tennis : Coup dur pour Djokovic, il lâche une confidence

Ce mercredi, Novak Djokovic a chuté face à l’Australien Alex De Minaur lors de la United Cup (6-4, 6-4). Alors que le Serbe n’avait plus perdu depuis 2018 en Australie, ce revers sonne comme un gros coup dur dans la préparation du numéro un mondial aux prochaines échéances. Néanmoins, Djokovic s’est montré rassurant à propos de cette douleur au poignet.Chapeau

Novak Djokovic est attendu au tournant. Au sortir d’une année 2023 sensationnelle, le Serbe a logiquement terminé l’année dans la peau du numéro un mondial. Souvent intraitable en début de saison à l’occasion de la tournée australienne, Nole a subi un coup d’arrêt ce mercredi à Perth. Battu par le local Alex De Minaur lors des quarts de finale de la United Cup (6-4, 6-4), Djokovic a semblé touché au poignet.

Tennis : Alerte pour Djokovic, il vide son sac https://t.co/9VyS9a2Q3b pic.twitter.com/eaUZnaQK69 — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

« Je pense que ça ira »

« Je pense que ça ira, ça a eu un certain impact, en particulier en coup droit et au service. Encore une fois, je ne veux pas m'étendre trop longtemps sur le sujet et enlever du mérite à la victoire de De Minaur » , affirmait le Serbe après la rencontre. Et si l’Open d’Australie, tournoi où Novak Djokovic est considéré comme le grand favori, approche à grands pas, le Serbe de 36 ans ne veut pas laisser échapper le moindre doute après cette douleur au poignet.

« Ce n'est pas vraiment quelque chose qui va me rester en tête »