Tennis : Le retour bluffant de Nadal en compétition, un miracle ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour sur le circuit ATP après un an d'absence, Rafael Nadal a ébloui en écartant assez tranquillement Dominic Thiem. Dans un duel aux allures de finale de Grand Chelem, le Majorquin a parfaitement lancé sa résurrection à Brisbane et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne s'attendait pas vraiment à le voir évoluer à un si haut niveau aussi vite. Jusqu'où peut-il aller ?

Il y a deux ans, Rafael Nadal entamait un incroyable come-back en réalisant le meilleur début de saison de sa carrière, remportant au passage son deuxième Open d'Australie. Le Majorquin doit avoir de beaux souvenirs en tête quand on voit sa performance de mardi face à Dominic Thiem. Certes, l'Autrichien n'est plus celui qui a battu 6 fois l'homme aux 14 Roland-Garros mais il faudra aussi penser à l'enchaînement des matches.

Grand succès au milieu des doutes

Rafael Nadal a encore montré pourquoi c'est un grand champion, l'un des meilleurs de l'histoire du tennis. Le Majorquin a réussi un très grand match, en frappant aussi fort qu'avant et en étant très efficace au service. Face à un bon Thiem dans le premier set, il a fini par prendre l'avantage assez largement, et ce malgré des doutes qui l'habitaient grandement. « Lorsque vous faites quelque chose dont vous n’avez pas l’habitude, vous êtes plus nerveux que d’habitude. Aujourd’hui, il y a eu une combinaison de plusieurs choses. Les gens qui me sont proches savent comment j’étais il y a un mois et demi. La main sur le cœur, je vous le dis. Aujourd’hui, j’avais ce doute en moi que tout aurait pu être un désastre et cela m’inquiétait » confie-t-il.

Un moment fort

Personne ne s'y est trompé : l'événement du jour était bien sûr le retour de Rafael Nadal sur un court de tennis. L'Espagnol en a d'ailleurs profité pour valider la 1069ème victoire de sa carrière, dépassant ainsi Ivan Lendl avec qui il était à égalité depuis un an. Durant le match, il a réussi des coups dont lui seul a le secret, ce qui donne de grands espoirs pour un retour à un bon niveau. « Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas aujourd’hui que j’étais au courant de cette statistique. J’avais assez de travail juste pour me concentrer, revenir sur le terrain et me rappeler comment jouer dans un match professionnel » note-t-il.

Retour au sommet prochainement ?

Rafael Nadal a connu beaucoup de situations difficiles dans sa carrière et avec lui, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Le Majorquin affrontera l'Australien Jason Kubler au deuxième tour à Brisbane, avant un potentiel duel face à Ugo Humbert. Mais pour le moment, il ne faut pas griller les étapes, lui qui aura peut-être du mal à enchaîner les efforts physiques importants au début.