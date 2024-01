Tennis : Nadal affiche son émotion après son grand retour

Alexis Brunet

Presque un an jour pour jour après son dernier match sur le circuit, Rafael Nadal faisait son retour à la compétition en simple, à l'occasion du tournoi de Brisbane. L'Espagnol n'a pas manqué son retour puisqu'il est venu à bout de Dominic Thiem en deux sets. À la fin de la rencontre le Majorquin était très ému.

Ce mardi 2 janvier 2024 marquait le retour de Rafael Nadal à la compétition. L'Espagnol affrontait Dominic Thiem au premier tour du tournoi de Brisbane, presque un an jour pour jour après son dernier match officiel. Le Majorquin avait dû s'absenter de longs mois pour soigner ses douleurs au psoas, qui ne lui permettaient plus de jouer comme il le voulait. Le célèbre gaucher est venu à bout de son adversaire en deux sets et il a montré que malgré cette longue absence il avait encore du jus.

Nadal était très ému

Après la rencontre, Rafael Nadal a été interrogé sur le court. Un moment spécial pour le Majorquin qui était très ému de son retour. « Aujourd’hui est un jour émouvant et important pour moi. Après l’une des années les plus difficiles de ma carrière, j’ai eu la chance de jouer devant un public incroyable, à un niveau très positif. C’est quelque chose qui nous rend fiers, moi‐même, mon équipe, ma famille. »

Nadal affrontera Jason Kubler au deuxième tour

Après être venu à bout de Dominic Thiem 98ème joueur mondial, Rafael Nadal se frottera à Jason Kubler, 102ème joueur mondial au deuxième tour. L'Espagnol voudra confirmer sa bonne prestation de ce mardi et prouver à tout le monde qu'il est bel et bien de retour. Après le tournoi de Brisbane le Majorquin devra encore plus élever son niveau de jeu car il s'alignera lors de l'Open d'Australie. Il pourra à cette occasion retrouver son rival Novak Djokovic.