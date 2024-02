Tennis : Guardiola révèle un secret sur Federer et Nadal

Jean de Teyssière

De temps en temps, il arrive que des stars d'un sport quittent leur domaine de prédilection pour évoquer d'autres disciplines. C'est ce qui s'est passé avec l'entraîneur qui a remporté de nombreux titres et qui officie à Manchester City : Pep Guardiola. L'entraîneur espagnol a eu quelques mots pour Rafael Nadal et Roger Federer, louant leur mental et leur façon de travailler.

Rafael Nadal et Roger Federer font partie des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Avec 22 titres en tournois du Grand Chelem, Rafael Nadal est juste derrière Novak Djokovic et ses 24 victoires. Roger Federer, lui, n'en a remporté « que » 20. Rafael Nadal et Roger Federer ont été les premiers à s'affronter à de nombreuses reprises sur les tournois du monde entier, avant que Djokovic ne pointe le bout de son nez un petit peu plus tard. Le Serbe a d'ailleurs été oublié par une grand nom du football.

«Il y a un détail qui les définit, c’est la façon dont ils travaillent dur»

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a gagné tout ce qu'il était possible de gagner dans sa carrière d'entraîneur. L'ancien coach du FC Barcelone aévoqué les deux stars du tennis, Roger Federer et Rafael Nadal, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Il y a un détail qui les définit, c’est la façon dont ils travaillent dur. Les gens croient que lorsqu’on est au sommet d’un sport, c’est dû à des talents et des compétences. Mais ce qui les définirait, c’est qu’ils travaillent plus dur que les autres. »

«Ce sont les meilleurs»