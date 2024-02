Tennis : La nouvelle génération en feu, ils envahissent l’ATP

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, la jeune génération a fait beaucoup parler d’elle dans les tournois au programme. Depuis quelques années, les joueurs arrivent de plus en plus tôt sur le circuit et il n’est pas rare de voir une pépite de 18 ans faire ses premiers pas avec succès sur le circuit ATP. C’est le cas de Jakub Mensik, finaliste à Doha à 18 ans et désormais plus jeune joueur du top 100. Joao Fonseca, la révélation brésilienne de 17 ans, a aussi marqué les esprits à Rio et d’ailleurs, ces jeunes talents ne cachent pas leurs ambitions.

Un vent de renouveau souffle sur le circuit ATP en ce moment. Un peu perdus au beau milieu d’un circuit archi dominé par le Big 3, les jeunes joueurs n’étaient pas capables de percer sur le grand circuit avant leur majorité. Aujourd’hui, c’est plus qu’une réalité et la dernière pépite se nomme Joao Fonseca. D’ailleurs c’est ce dernier qui a fait part de ses objectifs de carrière, lui qui fait partie des premiers noms de la liste des principaux prétendants. Le tennis est entre de bonnes mains.

Des sommets plus atteignables

A l’époque où Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominaient de la tête et des épaules le circuit, les jeunes joueurs n’avaient pas vraiment leur place sur le grand circuit et les voies étaient souvent bouchées. Maintenant que l’horizon se dégage un peu et que l’ATP met en place des opportunités pour leur permettre d'arriver plus vite au plus haut niveau, les exemples se multiplient. En effet, la participation de Jakub Mensik à Doha est le résultat d'une nouvelle règle qui lui a permis d'obtenir une invitation.

Tennis : L'héritage de Federer bafoué, fin du revers à une main dans le top 10 https://t.co/4XfhDvZ1O2 pic.twitter.com/3PC0jEu2iD — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Des ambitions monstres

Grâce à leur précocité folle, certains joueurs sont capables de s'illustrer au plus haut niveau alors qu'ils à peine 18 ans. Et ils ont les crocs comme en témoigne Joao Fonseca, quart-de-finaliste à Rio la semaine dernière, ce qui lui a permis de grimper d'environ 300 places. « Mon grand rêve est d'être numéro un mondial et de remporter un Grand Chelem, Wimbledon étant mon préféré. Je sais que je peux y arriver, mais la route est très longue et il faut travailler dur. Je garde les pieds sur terre car c'est ainsi que les rêves se réalisent. Si vous ne croyez pas en vous, qui le fera ? » a déclaré le jeune Brésilien dans des propos rapportés par Tennis Actu .

Une inspiration extraordinaire