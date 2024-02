Tennis : Iga Swiatek de retour, elle doit marquer son territoire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un Open d'Australie décevant où elle a été éliminée dès le troisième tour, Iga Swiatek est revenue à la compétition à l'occasion du premier WTA 1000 de l'année à Doha. La Polonaise, toujours numéro 1 mondiale, a vu sa principale rivale arracher un nouveau titre en Grand Chelem et elle doit donc faire monter le curseur pour éviter de subir de nouvelles désillusions. Elle dispute actuellement une partie du calendrier qui lui convient très bien puisqu'elle est double tenante du titre au Qatar notamment.

En l'absence d'Aryna Sabalenka, qui se repose cette semaine après un mois de janvier très chargé, Iga Swiatek va tenter de montrer à nouveau au circuit sa position de force. A Doha, la Polonaise a très bien commencé en écrasant la Roumaine Sorana Cirstea, 22ème mondiale, le tout sans concéder la moindre balle de break. Visiblement, cette petite pause forcée lui a permis de travailler un secteur où elle a connu quelques mésaventures récemment...

Un service trop peu dangereux

Avec une fin de saison 2023 en mode fusée, on pouvait penser qu'Iga Swiatek partirait sur les mêmes bases en 2024. La numéro 1 mondiale a bien négocié la United Cup qu'elle a failli remporter avec la Pologne mais les choses se sont gâtées à l'Open d'Australie. Incapable de se protéger suffisamment derrière son service, elle a beaucoup souffert pour finalement s'incliner dès le troisième tour face à la jeune pépite tchèque Linda Noskova. C'est donc sûrement le secteur du jeu qu'elle a travaillé.

Tennis : Ugo Humbert reçu 5 sur 5, le top 15 approche https://t.co/PGNVXJ9u7B pic.twitter.com/ipVu00kNTM — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Retour en grande forme

Opposée à Sorana Cirstea au premier tour du tournoi WTA 1000 de Doha lundi, Iga Swiatek n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, lui infligeant un 6/1 6/1 en une heure à peine. Elle qui a l'habitude d'infliger ce type de corrections a donc bien lancé sa semaine dans un tournoi qu'elle apprécie et elle sera opposée au prochain tour à la vainqueure du duel entre les Russes Erika Andreeva et Ekaterina Alexandrova, 17ème mondiale. « Cela ne sert à rien de se concentrer sur la défense de quoi que ce soit. L’année dernière m’a appris ça. C’est un chapitre complètement différent et une histoire complètement différente. Ce serait bien si je pouvais bien jouer ici, mais j’ai déjà appris qu’on ne peut pas s’attendre à grand chose car dans le tennis, quelque chose vous surprendra toujours » a-t-elle réagi.

De l'avance à prendre

Si Iga Swiatek venait à réaliser le triplé à Doha dimanche, elle enverrait un message fort à la concurrence. Ses résultats lors de cette petite tournée au Moyen-Orient pourraient conditionner sa saison. Une nouvelle victoire lui permettrait de prendre un peu d'avance par rapport à sa dauphine Sabalenka au classement, qui a fait le choix de ne pas se rendre au Qatar cette fois-ci.