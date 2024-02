Tennis : Sabalenka au repos, Swiatek peut enfin en profiter

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ultra-dominatrice en 2022, Iga Swiatek a trouvé quelques adversaires capables de lui tenir tête ensuite, à commencer par sa dauphine Aryna Sabalenka. Cette dernière, qui a réussi à faire tomber la Polonaise du trône l'espace de quelques semaines fin 2023, vient d'ajouter un nouveau titre en Grand Chelem à son palmarès en ayant écrasé toutes ses adversaires. La Biélorusse a fait le choix de la sagesse et ne sera pas présente à Doha la semaine prochaine pour le premier WTA 1000 de la saison.

Aryna Sabalenka confirme un peu plus chaque mois qu'elle est la principale concurrente d'Iga Swiatek pour les grands titres. Si on pensait que la Polonaise avait réussi à se remettre à l'endroit après une toute fin de saison 2023 exceptionnelle, elle a disparu dès le troisième tour à Melbourne, la faute peut-être à un tableau difficile d'entrée de jeu. En l'absence de la Biélorusse la semaine prochaine, Swiatek va devoir crever l'écran : elle n'aura pas l'opportunité de profiter de cet avantage à chaque fois.

Sabalenka au repos

Aryna Sabalenka a commencé l'année 2024 un peu comme elle l'avait fait en 2023. La Biélorusse a réussi à défendre son titre à l'Open d'Australie comme sa compatriote Azarenka 11 ans avant elle. Elle a été plus prudente cette fois-ci : elle a déclaré forfait pour le WTA 1000 de Doha, premier grand tournoi de ce mois de février. Toutes les meilleures joueuses seront présentes au Qatar la semaine prochaine quasiment, en dehors d'elle et de Karolina Muchova, encore blessée.

Swiatek sans adversité ?

Malgré son élimination au troisième tour à l'Open d'Australie, Iga Swiatek reste sur une bonne dynamique et elle a l'habitude de très bien jouer à l'occasion de cette petite tournée au Moyen-Orient. En effet, la Polonaise reste sur deux victoires consécutives à Doha dans un tournoi qui alternait auparavant entre WTA 500 et WTA 1000 avec Dubaï. Désormais, les deux compétitions sont au rang de WTA 1000 et se suivent toujours dans le calendrier. La numéro 1 mondiale s'avance donc comme la favorite de l'épreuve même si attention, il faudra produire un meilleur tennis pour s'imposer une nouvelle fois.

Une surprise à venir ?

Avec l'absence d'Aryna Sabalenka, c'est donc une joueuse de taille qui manquera au tournoi et elle semblait être la véritable adversaire d'Iga Swiatek. L'Open d'Australie a laissé beaucoup de traces dans le top 10 actuel puisqu'aucune joueuse en dehors de Coco Gauff ne s'est particulièrement démarquée. On pourrait donc continuer sur la même tendance avec quelques surprises s'immisçant dans le tableau, peut-être pour déloger la Polonaise de son piédestal.