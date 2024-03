Tennis : Tout savoir sur le cordage d'une raquette de tennis

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'heure où l'un des sujets les plus chauds du circuit ATP concerne les balles utilisées sur les tournois, un autre, pas souvent mis en lumière, mérite aussi un coup d'oeil. En effet, dans l'aspect technique de la panoplie du joueur de tennis, le cordage est un élément plus que crucial et unique pour chacun. Entre tension, modèle, efficacité, Le 10 Sport vous propose un petit tour d'horizon pour tout comprendre.

Comment un joueur prépare-t-il son match avant de rentrer sur le court ? Une bonne partie se joue bien sûr sur le plan tennistique mais il ne faut pas négliger la partie technique de l'équipement, la raquette d'abord et donc le cordage. Aujourd'hui, il existe beaucoup de modèles différents et on est loin des cordes d'instruments utilisées au tout début. Le 10 Sport a eu la chance de tester une nouveauté produite par Wilson , un modèle qui vaut le détour si vous avez l'habitude de jouer.

Un élément crucial

Si les joueurs se baladent toujours avec plusieurs raquettes avec eux dans les tournois, ils ont la possibilité de faire corder leur instrument même quand ils sont sur le court. Certains reçoivent beaucoup de cordages tout au long d'une saison afin de les aider. « Félix Auger‐Aliassime est autour de 45 bobines par an. Les tops, ce sont Rafael Nadal et Carlos Alcaraz qui reçoivent à peu près 60 bobines par an. Globalement, cela fait entre 12 et 13 kilomètres de cordage qu’on envoie à Nadal et à Alcaraz. Et ils en ont vraiment besoin. Peut‐être qu’il faut comprendre que ce sont ceux qui s’entraînent le plus. Après plus tu gagnes des matchs et des tournois, plus tu consommes aussi avec le changement de raquette tous les neuf jeux » déclarait récemment un expert pour Tennis Legend .

Tennis : Djokovic est «mauvais», il balance https://t.co/JAqNUg8REz pic.twitter.com/yV5FxFPbnq — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

La précision du détail

Tout doit être rapide et millimétré. Les cordeurs sont souvent très nombreux lors des grands tournois et ils doivent suivre les demandes des joueurs. Le point qui fait beaucoup parler est la tension qui est en moyenne autour des 23-24 kilos. Lors du tournoi de Dallas en février dernier, un tableau avec les noms des joueurs du tournoi et leurs tensions de cordage a été révélé. On retrouve par exemple le profil tellement atypique d'Adrian Mannarino, qui tendait à 9,5 kilos lors de cette compétition, totalement inenvisageable pour la plupart des joueurs. Moins les cordes sont tendues, moins vous avez de contrôle au moment de frapper la balle, c'est dire si le Français est capable de pratiquer un tennis brillant dans ces conditions.

Wilson, une référence