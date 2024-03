«J'ai pleuré six fois», Federer lâche un secret sur ce grand projet

Alexis Brunet

Depuis 2022, Roger Federer a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le Suisse n'est plus présent sur les courts, mais il le sera bientôt sur nos écrans. En effet, un documentaire consacré à sa retraite sortira bientôt sur Amazon. C'est une surprise, puisque le Maestro ne voulait pas réaliser ce projet au début, mais il a finalement accepté. Ce dernier a même révélé avoir pleuré à de nombreuses reprises en visionnant le documentaire.

Petit à petit, le Big 3 vole en éclat. Le fameux trio composé de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic n'existera bientôt plus. Le Serbe et l'Espagnol sont en fin de carrière, et le Taureau de Manacor a du mal à se remettre de ses blessures. Il se pourrait donc qu'il rejoigne prochainement Roger Federer. Le Maestro a lui pris sa retraite en 2022, mais il continue de graviter autour du tennis.

Federer ne voulait pas faire de documentaire

En effet, courant juillet, un documentaire sur la retraite de Roger Federer devrait être disponible sur Amazon. Pour GQ , le Suisse a déclaré qu'il n'était pourtant pas partant pour ce genre de projet initialement. « Pour être honnête, je ne l’ai pas décidé. Je ne sais pas comment expliquer. C’est quelque chose que je ne voulais pas faire. C’est comme écrire un livre. Je ne voulais pas écrire un livre. Je n’étais tout simplement pas prêt à écrire mon histoire. Il n’en a donc jamais été question. Puis, lorsque la fin a approché et que la Laver Cup a été mise en place, la question s’est posée : Voulons-nous que quelque chose soit documenté ? Peut‐être plus pour ma propre histoire, pour mes enfants, pour mes amis, mes entraîneurs et mon équipe. Et si nous filmions un peu par‐dessus l’épaule ? Au moins, nous aurions quelque chose, parce qu’il n’y a presque rien sur les coulisses de ma vie, car je ne veux jamais personne autour de moi. »

«J’ai pleuré six fois»