Tennis - Nadal : Un gros échec est annoncé !

Alexis Brunet

Dernièrement, lors de l'ATP 500 de Barcelone, Rafael Nadal a fait son retour à la compétition. Une bonne nouvelle pour tous les fans de l'Espagnol, alors qu'approche à grands pas Roland-Garros. Mais cela pourrait être un peu trop juste pour le Majorquin, qui n'aura sans doute pas accumuler assez de temps de jeu pour prétendre au titre à Paris.

Depuis quelques mois, Rafael Nadal faisait presque seulement parler de lui pour ses nombreux forfaits. En effet, en délicatesse avec son corps, l'Espagnol avait décidé successivement de faire l'impasse sur l'Open d'Australie, le tournoi de Doha, Indian Wells et Monte-Carlo. Tout cela n'inspirait donc pas confiance, alors que le Majorquin avait fait son retour à la compétition, après presque un an d'absence, en début de saison, lors du tournoi de Brisbane.

Nadal a participé au tournoi de Barcelone

Mais bonne nouvelle, après de nombreux forfaits, Rafael Nadal a de nouveau pu s'aligner lors d'un tournoi. C'était lors de l'ATP 500 de Barcelone. Pour son nouveau retour à la compétition, l'Espagnol a réussi à se défaire de Flavio Cobolli, en 32ème de finale. Malheureusement, le Taureau de Manacor est tombé lors du tour d'après, face à l'Australien, Alex de Minaur. Mais le Majorquin ne s'inquiète pas, car le tournoi barcelonais n'est pas sa priorité. En effet, Nadal vise une participation à Roland-Garros, et pourquoi pas y décrocher un quinzième titre.

Tennis : Il annonce un Nadal-Djokovic à Roland-Garros ! https://t.co/ACgOusO6ac pic.twitter.com/1KWjmbYfOi — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Nadal pas assez en forme pour Roland-Garros ?