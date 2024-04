Tennis : C’est terminé, Nadal s’en va sur un record légendaire !

Alors qu’il peine à enchaîner, Rafael Nadal a disputé son ultime match à Barcelone ce mercredi, Alex De Minaur sortant vainqueur de son duel face à l’Espagnol (7-5, 6-1) au deuxième tour. Une page se tourne alors que l’ancien numéro 1 mondial a survolé le tournoi catalan, totalisant 12 trophées, un record.

L’année 2024 a tout d’une tournée d’adieu pour Rafael Nadal. En grande difficulté sur le plan physique, l’Espagnol faisait son retour cette semaine dans un tournoi qu’il connaît bien, du côté de Barcelone. Victorieux de Flavio Cobolli (6-2, 6-3) pour son entrée en lice, son premier match sur terre battue depuis son 14e sacre à Roland-Garros en 2022, l’ancien numéro un mondial n’a pas su confirmer mercredi contre Alex De Minaur (7-5, 6-1). L’essentiel était toutefois ailleurs pour lui, désireux de retrouver du rythme sans se blesser et pouvoir faire ses adieux au public catalan.

Rafael Nadal l’a confirmé, il s’agissait là de son ultime apparition dans l’un de ses tournois de prédilection. « J'ai eu l'occasion de faire mes adieux à Barcelone en jouant le tournoi , confiait-il après sa défaite au deuxième tour. Il y a une semaine, je pensais que je ne pourrais pas rejouer ici. Le message avant le tournoi était clair : ne prendre aucun risque. Le plus important, c'était de pouvoir jouer et je l'ai fait. Être sur le court, c'est une grande nouvelle. J'ai vraiment aimé jouer ici, j'ai gagné 12 fois, je ne peux que vous remercier de la manière dont vous m'avez toujours accueilli. » L’émotion était en effet présente sur le court lorsque Rafael Nadal est sorti sous une standing ovation, après avoir marqué l’histoire de l’ATP 500 de Barcelone.

Nadal exits the court that’s named after him after his loss to Alex de Minaur in Barcelona. Standing ovation for the 12 time champion. Always an honor to witness the greatness of Rafa Nadal. 🥹pic.twitter.com/LAGT9COLAM