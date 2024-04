Tennis : Nadal est allé contre ses principes, il s'explique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Forfait à Monte-Carlo pour le début de la saison sur terre battue, Rafael Nadal a décidé de revenir à la compétition à l'occasion du tournoi de Barcelone. Après une victoire face au jeune Italien Flavio Cobolli, il n'a pas pu rivaliser avec Alex de Minaur (11ème mondial) au deuxième tour. Il a expliqué qu'il n'était pas encore prêt à disputer un match dans les meilleures conditions physiques possibles mais il a tenu à être présent sur le court, signe que son intention était également de dire au revoir à un tournoi qui a beaucoup compté dans sa carrière.

Miné par les blessures depuis un moment maintenant, Rafael Nadal n'avait pas joué un match depuis le tournoi de Brisbane début janvier. Le Majorquin avait dû encore passer par la case infirmerie et hésitait pour son retour à la compétition. Finalement c'est à Barcelone qu'il a choisi de revenir mais il n'était pas en mesure de jouer à son meilleur niveau physique cela s'est senti dans la prestation.

Retour pour dire adieu ?

Il y a encore peu de temps, Rafael Nadal n'aurait jamais pris le risque de mettre le pied sur le court à Barcelone cette semaine. En effet, dans ses déclarations ces derniers jours, le Majorquin n'a pas cessé de dire qu'il n'était pas à 100% et sur le plan physique, force est de constater que c'était bien le cas. « C’était important pour moi de pouvoir jouer. Simplement de pouvoir jouer sur ce terrain que j’aime tant. J’ai pu le faire, sans prendre trop de risques. C’est un peu contraire à ma philosophie et ma conception du sport, qui est de tout donner. Le simple fait d’avoir pu jouer est déjà beaucoup. D’un autre côté, je me suis donné la possibilité de progresser et j’espère arriver à Madrid dans de meilleures conditions » a-t-il déclaré. On imagine alors qu'il voulait surtout dire au revoir au public.

Retour à Madrid ?

Si sa participation au Masters 1000 de Madrid n'est pas encore garantie, Rafael Nadal devrait revenir dans la capitale espagnole pour disputer ce tournoi. Même si les conditions font qu'il ne s'agit pas du tournoi où il a le plus de chances de briller, il a encore besoin de jouer et la compétition l'aidera sûrement à se préparer au mieux pour Roland-Garros. Le point positif de sa sortie catalane est le fait qu'il a pu jouer sans douleurs.

Un objectif encore en tête

S'il n'a pas pu aller très loin à Barcelone, Rafael Nadal est parti en évoquant un sacré objectif : mourir pour Roland-Garros. Le Majorquin fera tout pour arriver dans la meilleure des formes à Paris pour ce qui ressemblera à son dernier grand tournoi en grande forme. En attendant, il faudra confirmer sa présence dans les prochains Masters 1000...