Tennis : Nadal, Federer, Djokovic… Il éteint le débat du GOAT !

Benjamin Labrousse

Pour la quasi-totalité des observateurs, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont les trois plus grands joueurs de tous les temps, et se partagent donc le titre honorifique de GOAT (Greatest of All Time). Mais comme l’a récemment confié le récent retraité Feliciano Lopez, le Majorquin se démarque très clairement.

Leurs départs vont clairement rebattre les cartes. Désormais âgés de 36 et 37 ans, Novak Djokovic et Rafael Nadal approchent de leur fin de carrière. Les deux légendes vont donc prochainement rejoindre Roger Federer, avec qui ils sont régulièrement considérés comme les plus grands joueurs de l’histoire. Si le Serbe domine en termes de Grand Chelems remportés (24), certains comme Feliciano Lopez plaident clairement en la faveur de Rafa Nadal.

« Nadal a fait des choses qui ne se sont jamais produites dans l’histoire »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , l’Espagnol de 42 ans s’est lâché à cœur ouvert sur son compatriote, que ce dernier considère très clairement comme le plus grand joueur de tous les temps : « C’est une question presque offensante. C’est évident. Nadal a fait des choses qui ne se sont jamais produites dans l’histoire. Il n’est pas seulement le meilleur sportif espagnol de tous les temps, pour beaucoup, il est aussi le meilleur joueur de tennis de l’histoire. Oui, le débat reste ouvert. Certains disent Djokovic, qui a des chiffres irréfutables. Mais d’autres pensent que Rafa a aussi des arguments à faire valoir » , a lâché l’ancien joueur, récemment retraité.

« Pour moi, cet exploit éclipse les autres »