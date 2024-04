Tennis : Il a battu Federer, Nadal et Djokovic, il explique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que Roger Federer est déjà retraité depuis deux ans et que Rafael Nadal est sur le point de l'imiter, une nouvelle ère est sur le point de démarrer. Novak Djokovic arrive aussi sur la fin et tous les trois ont connu des succès mémorables partout dans le monde. Pourtant il existe des joueurs qui ont réussi à battre au moins une fois les trois légendes, à commencer par Nick Kyrgios. Sur le point de faire son retour à la compétition, l'Australien a d'ailleurs réagi sur ce point.

Enfant terrible du tennis au talent exceptionnel, Nick Kyrgios n'a jamais vraiment pris ce sport au sérieux et a un peu gâché son talent. Même s'il a atteint la finale de Wimbledon en 2022, il aurait pu aller beaucoup plus loin mais c'est peut-être parce que tout est arrivé trop vite pour lui qu'il n'a pas pu concrétiser les occasions. Cela fera bientôt 10 ans depuis le premier gros coup de l'Australien...

Débuts en fanfare précipités

Déjà repéré pour son talent chez les juniors, Nick Kyrgios a débarqué sur le grand circuit à même pas 20 ans avec l'ambition folle de grimper vers les sommets. Aux yeux du grand public, tout a commencé lorsqu'il a atteint les quarts de finale de Wimbledon en 2014 en battant Rafael Nadal sur son passage. « Je pense que j’ai réfléchi à mon manque de professionnalisme à l’époque. Je ne me donnais pas à fond dans le jeu. Je ne m’entraînais pas tout le temps et c’est arrivé très tôt dans ma carrière. En battant Rafa, j’étais classé environ 150e mondial et il était numéro 1 mondial, je crois, à Wimbledon. Cela m’a donné la conviction que je pouvais y arriver, que je pouvais faire bouger les choses et battre les meilleurs du monde » a-t-il récemment confié dans son podcast.

Un manque de sérieux évident

Jamais classé dans le top 10 au cours de sa carrière, Nick Kyrgios fait partie de ces profils atypiques et de ces anomalies qui auraient mérité mieux. L'Australien a réussi des exploits mémorables dans sa carrière et a notamment battu chaque membre du Big 3. « Je ne pense pas que Federer, Nadal ou Djokovic aient jamais pensé perdre contre moi. Je pense qu’ils regardent en arrière et se disent : ‘Comment avons‐nous réussi à perdre contre lui ?’ » ironise-t-il. C'est dire si le talent de l'Australien aurait pu être creusé beaucoup plus en profondeur.

Un joueur unique

Réputé pour sa personnalité explosive aussi bien que pour son show tennistique qui peut partir dans tous les sens, Nick Kyrgios fait partie des rares joueurs à avoir tenu tête aux trois légendes plusieurs fois. D'ailleurs l'Australien qui approche de la trentaine pourrait s'assagir et revenir avec succès au sommet. Il a repris l'entraînement cette semaine et devrait revenir sur gazon.